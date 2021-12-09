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Baring Vostok вложил $13 млн в российскую платформу клиентских данных Mindbox

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Платформа автоматизации маркетинга Mindbox привлекла $13 млн от инвестфонда Baring Vostok, говорится в их совместном пресс-релизе.

По итогам сделки Baring Vostok стал миноритарным акционером Mindbox, а сотрудникам компании был выделен новый опционный пул в размере 8%. Полученные средства компания планирует направить на запуск новых и развитие существующих продуктов, а также M&A.

«Сделка усилит наши позиции сразу по трем направлениям: продукт, партнеры и команда. В первую очередь, инвестиции позволят удвоить инженерный департамент и ускорить развитие продукта. Во-вторых, благодаря экспертизе Baring Vostok у Mindbox появляется возможность масштабировать успешный опыт инвестиций и M&A: рассматривать больше сделок большего размера», — прокомментировал сделку CEO и сооснователь Mindbox Александр Горник.

Mindbox — это облачная платформа, которая позволяет собирать и обрабатывать данные о клиентах из онлайна и офлайна, а также автоматизировать коммуникации с клиентом — от SMS и email-рассылок до программы лояльности и персонализации сайта. Ей пользуются в том числе ОККО, ПИК, ЦИАН, «Перекресток», «Додо Пицца», Burger King, L’Oréal, United Colors of Benetton и «Ельцин Центр».

Основатели Mindbox — Иван Боровиков и Александр Горник, также инвестором компании является OKS Group, 20,48% акций компании принадлежит OKS Group, локальному партнеру японского рекламного холдинга Dentsu. По словам Боровикова, которые приведены в релизе, OKS Group и другие партнеры сохранят участие в компании.

Оборот Mindbox, по данным сайта компании, в 2020 г. вырос с 431 млн до 616 млн руб., чистая прибыль составила 34,6 млн рублей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных