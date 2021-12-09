Baring Vostok вложил $13 млн в российскую платформу клиентских данных Mindbox

Mindbox — это облачная платформа, которая позволяет собирать и обрабатывать данные о клиентах из онлайна и офлайна, а также автоматизировать коммуникации с клиентом — от SMS и email-рассылок до программы лояльности и персонализации сайта. Ей пользуются в том числе ОККО, ПИК, ЦИАН, «Перекресток», «Додо Пицца», Burger King, L’Oréal, United Colors of Benetton и «Ельцин Центр».