Baring Vostok вложил $13 млн в российскую платформу клиентских данных Mindbox
Платформа автоматизации маркетинга Mindbox привлекла $13 млн от инвестфонда Baring Vostok, говорится в их совместном пресс-релизе.
По итогам сделки Baring Vostok стал миноритарным акционером Mindbox, а сотрудникам компании был выделен новый опционный пул в размере 8%. Полученные средства компания планирует направить на запуск новых и развитие существующих продуктов, а также M&A.
«Сделка усилит наши позиции сразу по трем направлениям: продукт, партнеры и команда. В первую очередь, инвестиции позволят удвоить инженерный департамент и ускорить развитие продукта. Во-вторых, благодаря экспертизе Baring Vostok у Mindbox появляется возможность масштабировать успешный опыт инвестиций и M&A: рассматривать больше сделок большего размера», — прокомментировал сделку CEO и сооснователь Mindbox Александр Горник.
Mindbox — это облачная платформа, которая позволяет собирать и обрабатывать данные о клиентах из онлайна и офлайна, а также автоматизировать коммуникации с клиентом — от SMS и email-рассылок до программы лояльности и персонализации сайта. Ей пользуются в том числе ОККО, ПИК, ЦИАН, «Перекресток», «Додо Пицца», Burger King, L’Oréal, United Colors of Benetton и «Ельцин Центр».
Основатели Mindbox — Иван Боровиков и Александр Горник, также инвестором компании является OKS Group, 20,48% акций компании принадлежит OKS Group, локальному партнеру японского рекламного холдинга Dentsu. По словам Боровикова, которые приведены в релизе, OKS Group и другие партнеры сохранят участие в компании.
Оборот Mindbox, по данным сайта компании, в 2020 г. вырос с 431 млн до 616 млн руб., чистая прибыль составила 34,6 млн рублей.