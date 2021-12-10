Бизнесу во Флориде предложили оплачивать пошлины криптовалютой

Предложения губернатора продолжают политику мэра Майами Фрэнсиса Суареса, который стремится превратить город в «мировую криптовалютную столицу». Под его руководством летом была запущена собственная цифровая валюта Майами, MiamiCoin, и прошла крупнейшая биткойн-конференция с начала пандемии. Суарес также объявил, что станет первым политиком в США, который будет получать зарплату в биткойнах. Позже этот во многом символичный жест повторил его нью-йоркский коллега Эрик Адамс.