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Бизнес

Бизнесу во Флориде предложили оплачивать пошлины криптовалютой

Ведомости

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис предложил разрешить компаниям использовать криптовалюту для оплаты госпошлины.

Проект бюджета штата на 2022-2023 годы, опубликованный 9 декабря, подразумевает выделение на эти цели $200 000 Департаменту финансовых услуг Флориды.

Еще $500 000 предлагается выделить на пилотные программы по изучению возможности использования блокчейна при оформлении транспортных средств и для платежей по госпрограмме медицинского страхования неимущих Medicaid.

«Флорида поощряет криптовалюту как средство торговли, способствующее повышению привлекательности Флориды для бизнеса и экономического роста», — говорится в проекте бюджета.

Предложения губернатора продолжают политику мэра Майами Фрэнсиса Суареса, который стремится превратить город в «мировую криптовалютную столицу». Под его руководством летом была запущена собственная цифровая валюта Майами, MiamiCoin, и прошла крупнейшая биткойн-конференция с начала пандемии. Суарес также объявил, что станет первым политиком в США, который будет получать зарплату в биткойнах. Позже этот во многом символичный жест повторил его нью-йоркский коллега Эрик Адамс.

Ранее по теме: В Нью-Йорке появится муниципальная криптовалюта NYCCoin

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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