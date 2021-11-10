В Нью-Йорке появится муниципальная криптовалюта NYCCoin
Нью-Йорк выпустит собственный токен под названием NYCCoin после избрания мэром города сторонника развития криптовалют Эрика Адамса.
Майнинг новой криптовалюты начнется в среду, 10 ноября, на платформе с открытым исходным кодом CityCoins, которая в августе запустила похожий токен для Майами, принесший бюджету города уже более $21 млн.
NYCCoin будет использоваться для создания умных контрактов и децентрализованных приложений (dApps). Власти города будут получать 30% доходов от майнинга и покупки токена, которые можно будет конвертировать в доллары. Эти средства могут быть направлены на городские проекты и социальные инициативы.
Появление у Нью-Йорка цифрового актива приветствовал избранный мэр города Эрик Адамс. «Мы рассчитываем, что технологии и инновации будут способствовать развитию нашего города», — написал он в Twitter.
Один из пунктов программы демократа Адамса — превратить Нью-Йорк в «центр криптовалютной индустрии». Ранее политик заявил, что будет получать зарплату в биткойнах в течение первых трех месяцев после вступления в должность в январе 2022 г. и выразил мнение, что про криптовалюты и блокчейн должны рассказывать в школах.
Энтузиазм Адамса в отношении криптовалют не разделяет бывший экономический советник президента Барака Обамы Джейсон Фурман. Последний назвал высказывания мэра «плохой экономической стратегией для Нью-Йорка и плохим инвестиционным решением», а также намекнул на потенциальный конфликт интересов. По его словам, Адамс похож на политика, который приобретает акции Amazon, а затем начинает продвигать интересы Amazon. Адамс возразил, что использует свои личные деньги, а волатильность является неотъемлемой частью процесса инвестиций.