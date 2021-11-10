В Нью-Йорке появится муниципальная криптовалюта NYCCoin

Один из пунктов программы демократа Адамса — превратить Нью-Йорк в «центр криптовалютной индустрии». Ранее политик заявил, что будет получать зарплату в биткойнах в течение первых трех месяцев после вступления в должность в январе 2022 г. и выразил мнение, что про криптовалюты и блокчейн должны рассказывать в школах.