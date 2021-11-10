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В Нью-Йорке появится муниципальная криптовалюта NYCCoin

Ведомости

Нью-Йорк выпустит собственный токен под названием NYCCoin после избрания мэром города сторонника развития криптовалют Эрика Адамса. 

Майнинг новой криптовалюты начнется в среду, 10 ноября, на платформе с открытым исходным кодом CityCoins, которая в августе запустила похожий токен для Майами, принесший бюджету города уже более $21 млн.

NYCCoin будет использоваться для создания умных контрактов и децентрализованных приложений (dApps). Власти города будут получать 30% доходов от майнинга и покупки токена, которые можно будет конвертировать в доллары. Эти средства могут быть направлены на городские проекты и социальные инициативы.

Появление у Нью-Йорка цифрового актива приветствовал избранный мэр города Эрик Адамс. «Мы рассчитываем, что технологии и инновации будут способствовать развитию нашего города», — написал он в Twitter.

Один из пунктов программы демократа Адамса — превратить Нью-Йорк в «центр криптовалютной индустрии». Ранее политик заявил, что будет получать зарплату в биткойнах в течение первых трех месяцев после вступления в должность в январе 2022 г. и выразил мнение, что про криптовалюты и блокчейн должны рассказывать в школах.

Энтузиазм Адамса в отношении криптовалют не разделяет бывший экономический советник президента Барака Обамы Джейсон Фурман. Последний назвал высказывания мэра «плохой экономической стратегией для Нью-Йорка и плохим инвестиционным решением», а также намекнул на потенциальный конфликт интересов. По его словам, Адамс похож на политика, который приобретает акции Amazon, а затем начинает продвигать интересы Amazon. Адамс возразил, что использует свои личные деньги, а волатильность является неотъемлемой частью процесса инвестиций.

Ранее по теме: Новый мэр Нью-Йорка планирует получить первые три зарплаты в биткойнах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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