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Новый мэр Нью-Йорка планирует получит первые три зарплаты в биткойнах

Ведомости

Избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс намерен получать зарплату в биткойнах на протяжении первых трех месяцев в новой должности. Об этом он рассказал в Twitter

«Нью-Йорк станет центром криптовалютной индустрии и других быстрорастущих, инновационных отраслей», — пообещал политик. Демократ Адамс, бывший капитан полиции Нью-Йорка, был избран мэром города 2 ноября и вступит в должность 1 января 2022 г.

Его твит был адресован мэру Майами Фрэнсису Суаресe, который ранее пообещал получить свою следующую зарплату в криптовалюте. В августе власти Майами при поддержке Суареса выпустили собственную криптовалюту под названием MiamiCoin для финансирования инфраструктурных проектов и городских мероприятий. Всего за два месяца криптовалюта принесла муниципальному бюджету почти $8 млн. По оценке Суареса, уже в 2022-м эта сумма составит не менее $60 млн, которые пойдут на решение социальных проблем.

В интервью Bloomberg на этой неделе Адамс, ссылаясь на опыт Майами, заявил, что хотел бы вступить в «дружеское состязание» с Суаресом и сделать нечто подобное в Нью-Йорке. Он также сказал, что планирует разобраться в причинах, препятствующих росту популярности в Нью-Йорке криптовалют в общем и биткойна в частности.

В августе американский регулятор, Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США, сообщила, что нуждается в дополнительных полномочиях по регулированию рынка криптовалюты, поскольку этот класс активов иногда связан с мошенничеством, жульничеством и злоупотреблениями. Власти Нью-Йорка также ужесточают контроль в этой области: в октябре генпрокурор штата Летиция Джеймс приказала двум незарегистрированным платформам криптовалютного кредитования прекратить работу и запросила данные об операциях у трех других компаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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