Новый мэр Нью-Йорка планирует получит первые три зарплаты в биткойнах

Его твит был адресован мэру Майами Фрэнсису Суаресe, который ранее пообещал получить свою следующую зарплату в криптовалюте. В августе власти Майами при поддержке Суареса выпустили собственную криптовалюту под названием MiamiCoin для финансирования инфраструктурных проектов и городских мероприятий. Всего за два месяца криптовалюта принесла муниципальному бюджету почти $8 млн. По оценке Суареса, уже в 2022-м эта сумма составит не менее $60 млн, которые пойдут на решение социальных проблем.