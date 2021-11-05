Новый мэр Нью-Йорка планирует получит первые три зарплаты в биткойнах
Избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс намерен получать зарплату в биткойнах на протяжении первых трех месяцев в новой должности. Об этом он рассказал в Twitter
«Нью-Йорк станет центром криптовалютной индустрии и других быстрорастущих, инновационных отраслей», — пообещал политик. Демократ Адамс, бывший капитан полиции Нью-Йорка, был избран мэром города 2 ноября и вступит в должность 1 января 2022 г.
Его твит был адресован мэру Майами Фрэнсису Суаресe, который ранее пообещал получить свою следующую зарплату в криптовалюте. В августе власти Майами при поддержке Суареса выпустили собственную криптовалюту под названием MiamiCoin для финансирования инфраструктурных проектов и городских мероприятий. Всего за два месяца криптовалюта принесла муниципальному бюджету почти $8 млн. По оценке Суареса, уже в 2022-м эта сумма составит не менее $60 млн, которые пойдут на решение социальных проблем.
В интервью Bloomberg на этой неделе Адамс, ссылаясь на опыт Майами, заявил, что хотел бы вступить в «дружеское состязание» с Суаресом и сделать нечто подобное в Нью-Йорке. Он также сказал, что планирует разобраться в причинах, препятствующих росту популярности в Нью-Йорке криптовалют в общем и биткойна в частности.
В августе американский регулятор, Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США, сообщила, что нуждается в дополнительных полномочиях по регулированию рынка криптовалюты, поскольку этот класс активов иногда связан с мошенничеством, жульничеством и злоупотреблениями. Власти Нью-Йорка также ужесточают контроль в этой области: в октябре генпрокурор штата Летиция Джеймс приказала двум незарегистрированным платформам криптовалютного кредитования прекратить работу и запросила данные об операциях у трех других компаний.