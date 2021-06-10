Американские налоговики заинтересовались криптовалютой

Капитализация рынка криптовалют превышает $2 трлн «и по своему замыслу большинство криптовалют спроектированы так, чтобы оставаться невидимыми», посетовал Реттиг. В попытке увидеть хоть какую-то информацию IRS с 2020 г. уже добавила галочку в декларацию, указывающую на проведение в отчетном периоде операций с криптовалютой. Также служба выпустила разъяснения, как рассчитывать налог с «крипты». В декабре 2020 г. агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложило обязать банки и финансовые компании запрашивать информацию о криптовалютном кошельке (имя, адрес пользователя) для операций на сумму более $3000, а для операций свыше $10 000 – предоставлять эти данные в FinCEN.