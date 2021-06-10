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Американские налоговики заинтересовались криптовалютой

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Илья Виноградов Максим Иванов Валерий Кодачигов
Евгений Разумный / Ведомости

Служба внутренних доходов США (IRS) хочет получить от конгресса больше полномочий для отслеживания операций на рынке криптовалют, заявил 8 июня комиссар службы Чарльз Реттиг на слушаниях в сенате. Как передает Bloomberg, речь шла об обязательной отчетности как для владельцев «крипты», так и для игроков рынка, например бирж или криптокошельков. Реттиг попросил установить для IRS законодательно закрепленные рамки по сбору соответствующей информации. По предложению IRS от американских налогоплательщиков с 2023 г. могут потребовать предоставления данных о любых операциях с криптовалютой на сумму более $10 000.

Капитализация рынка криптовалют превышает $2 трлн «и по своему замыслу большинство криптовалют спроектированы так, чтобы оставаться невидимыми», посетовал Реттиг. В попытке увидеть хоть какую-то информацию IRS с 2020 г. уже добавила галочку в декларацию, указывающую на проведение в отчетном периоде операций с криптовалютой. Также служба выпустила разъяснения, как рассчитывать налог с «крипты». В декабре 2020 г. агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложило обязать банки и финансовые компании запрашивать информацию о криптовалютном кошельке (имя, адрес пользователя) для операций на сумму более $3000, а для операций свыше $10 000 – предоставлять эти данные в FinCEN.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных