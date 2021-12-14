Meta купила товарный знак одноименного банка за $60 млн
В нормативных документах Meta Financial говорится, что банк приобрела компания из штата Делавэро под названием Beige Key LLC, однако ее владелец не называется. Представитель Meta Platforms подтвердил, что компания связана с владельцем Facebook. Также участие в сделке Meta Platforms подтвердил представитель банка.
В конце октября основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил о смене названия компании на Meta. По его словам, смена названия отражает стремление Facebook показать, что она состоит не только из социальной сети, но и из целого ряда других сервисов. Сделка подчеркивает, насколько ценным стало имя для технологической компании, которая делает ставку на создание метавселенной, отметило издание.
В июле компания заявила, что набирает команду по разработке «метавселенной». Она станет частью Facebook Reality Labs, которая будет заниматься проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности.
Телеканал CNBC сообщал, что Facebook объявила о ребрендинге после того, как в ее адрес было выдвинуто множество обвинений, в том числе в том, что компания знала о вреде, который ее сервисы наносят обществу, но годами не принимала должных мер для более тщательной модерации контента и защиты конфиденциальности пользователей.