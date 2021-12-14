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Бизнес

Meta купила товарный знак одноименного банка за $60 млн

Ведомости

Meta Platforms, владелец Facebook, приобрела товарный знак одноименного регионального банка США у Meta Financial Group за $60 млн, сообщил Reuters со ссылкой на представителей банка.

В нормативных документах Meta Financial говорится, что банк приобрела компания из штата Делавэро под названием Beige Key LLC, однако ее владелец не называется. Представитель Meta Platforms подтвердил, что компания связана с владельцем Facebook. Также участие в сделке Meta Platforms подтвердил представитель банка. 

В конце октября основатель и глава Facebook Марк Цукерберг заявил о смене названия компании на Meta. По его словам, смена названия отражает стремление Facebook показать, что она состоит не только из социальной сети, но и из целого ряда других сервисов. Сделка подчеркивает, насколько ценным стало имя для технологической компании, которая делает ставку на создание метавселенной, отметило издание. 

В июле компания заявила, что набирает команду по разработке «метавселенной». Она станет частью Facebook Reality Labs, которая будет заниматься проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности.

Телеканал CNBC сообщал, что Facebook объявила о ребрендинге после того, как в ее адрес было выдвинуто множество обвинений, в том числе в том, что компания знала о вреде, который ее сервисы наносят обществу, но годами не принимала должных мер для более тщательной модерации контента и защиты конфиденциальности пользователей.

Ранее по теме: Компания Facebook сменит название на Meta

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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