Маск анонсировал возможность покупки товаров Tesla за Dogecoin

В октябре Маск рассказал, что из любопытства купил биткоин, Ethereum и Dogecoin. Кроме того, по словам предпринимателя, многие сотрудники Tesla и SpaceX оказались держателями Dogecoin, что подтвердило в его глазах статус альткоина как «народной валюты». Ранее Маск также говорил, что у Dogecoin, в отличие от других криптовалют, есть «мемы и собаки», выделяющие этот актив среди прочих.