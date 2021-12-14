Маск анонсировал возможность покупки товаров Tesla за Dogecoin
Tesla откроет покупателям возможность покупки некоторых своих товаров за Dogecoin, написал на своей странице в Twitter основатель и генеральный директор компании Илон Маск.
«Tesla сделает некоторый мерч доступным для покупки с помощью Doge и посмотрит, как все пойдет», — заявил он.
В феврале этого года Маск назвал Dogecoin «народной валютой». Он опубликовал картинку, на которой изображена обезьяна Рафики из мультфильма «Король лев», вместо Симбы поднимающей собаку с мема Doge. На другом снимке бизнесмена была изображена ракета Falcon 9, летящая на фоне Луны, она сопровождалась подписью «Doge». На этом фоне стоимость актива выросла более чем на 50%.
В мае в программе Saturday Night Live на канале NBC Маск высмеял собственные смелые бизнес-планы и резко выросшую популярность криптовалют. В частности, Dogecoin он назвал «аферой». Тогда за сутки валюта подешевела на 30%.
В октябре Маск рассказал, что из любопытства купил биткоин, Ethereum и Dogecoin. Кроме того, по словам предпринимателя, многие сотрудники Tesla и SpaceX оказались держателями Dogecoin, что подтвердило в его глазах статус альткоина как «народной валюты». Ранее Маск также говорил, что у Dogecoin, в отличие от других криптовалют, есть «мемы и собаки», выделяющие этот актив среди прочих.
В марте Tesla запустила возможность покупки автомобиля за биткоины. Однако спустя два месяца Маск заявил, что компания временно отказалась от этой идеи, поскольку добыча криптовалюты ведет к быстрому росту использования ископаемого топлива.
По данным Coinmarketcap, стоимость Dogecoin сейчас составляет $0,2. В конце вчерашнего дня он стоил $0,15. Таким образом, на фоне высказывания Маска альткоин подорожал на треть.