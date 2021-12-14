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Бизнес

Маск анонсировал возможность покупки товаров Tesla за Dogecoin

Ведомости

Tesla откроет покупателям возможность покупки некоторых своих товаров за Dogecoin, написал на своей странице в Twitter основатель и генеральный директор компании Илон Маск.

«Tesla сделает некоторый мерч доступным для покупки с помощью Doge и посмотрит, как все пойдет», — заявил он.

В феврале этого года Маск назвал Dogecoin «народной валютой». Он опубликовал картинку, на которой изображена обезьяна Рафики из мультфильма «Король лев», вместо Симбы поднимающей собаку с мема Doge. На другом снимке бизнесмена была изображена ракета Falcon 9, летящая на фоне Луны, она сопровождалась подписью «Doge». На этом фоне стоимость актива выросла более чем на 50%.

В мае в программе Saturday Night Live на канале NBC Маск высмеял собственные смелые бизнес-планы и резко выросшую популярность криптовалют. В частности, Dogecoin он назвал «аферой». Тогда за сутки валюта подешевела на 30%.

В октябре Маск рассказал, что из любопытства купил биткоин, Ethereum и Dogecoin. Кроме того, по словам предпринимателя, многие сотрудники Tesla и SpaceX оказались держателями Dogecoin, что подтвердило в его глазах статус альткоина как «народной валюты». Ранее Маск также говорил, что у Dogecoin, в отличие от других криптовалют, есть «мемы и собаки», выделяющие этот актив среди прочих.

В марте Tesla запустила возможность покупки автомобиля за биткоины. Однако спустя два месяца Маск заявил, что компания временно отказалась от этой идеи, поскольку добыча криптовалюты ведет к быстрому росту использования ископаемого топлива.

По данным Coinmarketcap, стоимость Dogecoin сейчас составляет $0,2. В конце вчерашнего дня он стоил $0,15. Таким образом, на фоне высказывания Маска альткоин подорожал на треть.

Ранее по теме: Создатель Dogecoin разочаровался в своей криптовалюте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных