Создатель Dogecoin разочаровался в своей криптовалюте

Илон Маск сначала разогнал, а затем обрушил котировки биткойна. Сначала он хвалил эту криптовалюту и согласился принимать в биткойнах плату за Tesla. Потом заявил, что биткойн – неэкологичная криптовалюта, так как на майнинг уходит много электричества из ископаемого сырья, прекратил принимать в ней оплату и 17 мая закрыл вопрос, сообщив, что Tesla продала свои биткойны. Но не прошло и полсуток, как сам себя опроверг: выяснилось, что биткойны у компании все же есть. Но он точно увлечен сейчас другой криптовалютой. Инвестор, у которого 1 января в кошельке лежало Dogecoin на $1000 (0,0049 цента за штуку), в начале мая обнаружил бы, что обладает уже $145 000 (0,7149 цента за штуку). Благодарить за это надо Маска, который называл Dogecoin «народными деньгами», а себя – Dogefather, обещал запустить Dogecoin на Луну и т. д. и т. п.