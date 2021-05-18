Создатель Dogecoin разочаровался в своей криптовалюте

Создатель Dogecoin разочаровался в своей криптовалютеНо она нравится Илону Маску
Илон Маск сначала разогнал, а затем обрушил котировки биткойна. Сначала он хвалил эту криптовалюту и согласился принимать в биткойнах плату за Tesla. Потом заявил, что биткойн – неэкологичная криптовалюта, так как на майнинг уходит много электричества из ископаемого сырья, прекратил принимать в ней оплату и 17 мая закрыл вопрос, сообщив, что Tesla продала свои биткойны. Но не прошло и полсуток, как сам себя опроверг: выяснилось, что биткойны у компании все же есть. Но он точно увлечен сейчас другой криптовалютой. Инвестор, у которого 1 января в кошельке лежало Dogecoin на $1000 (0,0049 цента за штуку), в начале мая обнаружил бы, что обладает уже $145 000 (0,7149 цента за штуку). Благодарить за это надо Маска, который называл Dogecoin «народными деньгами», а себя – Dogefather, обещал запустить Dogecoin на Луну и т. д. и т. п.
А еще спасибо надо сказать участникам интернет-сообщества Reddit. Это они начали серьезную операцию с Dogecoin. Благодаря их согласованным действиям Dogecoin, который в конце января стоил меньше цента, в начале февраля добрался до 7 центов за монету.
Но к моменту написания этой статьи в кошельке нашего воображаемого инвестора было бы уже чуть меньше $100 000 – за один Dogecoin давали чуть меньше полудоллара. В этом опять-таки виноват Маск. Выступая на телешоу Saturday Night Live, он долго пытался объяснить ведущим смысл этой криптовалюты, а потом согласился с одним из них, что по сути все это «большая разводка». Правда, Маск попытался дать задний ход: на прошлой неделе подтвердил, что к Луне полетит спутник под названием Doge-1, опубликовал твит, что ставит на Dogecoin и, если он не оправдает надежд, готов сам запустить криптовалюту, признался, что уже два года консультирует команду программистов, которые сейчас поддерживают Dogecoin... Но отыграть все потери котировки пока не смогли.
За всей этой историей особенно интересно следить, если знать, что Dogecoin сначала был просто шуткой. Его создали в 2013 г. программисты Джексон Палмер и Билли Маркус как пародию на биткойн.
Что ответили Маску отцы-основатели
«Илон Маск был и всегда будет эгоцентричным аферистом», – написал Палмер в своем Twitter. После этого добавил, что сотрет эту запись, потому что ему нравится нынешняя спокойная жизнь. Потом назвал выступление Маска в Saturday Night Live «кринжовым» (т. е. жутким, отвратительным). И действительно удалил все три поста, но к тому времени скриншоты уже разошлись по сети.