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ФАС проведет заседание по «делу металлургов» 20 декабря

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба России проведет следующее заседание по делу в отношении металлургической компании НЛМК 20 декабря, говорится в сообщении регулятора. В нем указано, что служба также удовлетворила ходатайство «Роснефти» о приобретении статуса заинтересованного лица по данному делу.

В апреле 2021 г. ФАС возбудила три дела — в отношении «Северстали», ММК и НЛМК — на рынке плоского проката по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат. В случае установления факта нарушения, как сообщала служба, компаниям могут быть назначены оборотные штрафы. Ранее статус заинтересованного лица по делам против металлургических компаний получил «Газпром».

По оценке J.P. Morgan, средние цены за июль на горячекатаный металлопрокат на российском рынке превысили 85 000 руб. за тонну, что фактически означает рост цен с начала года на уровне выше 100%, отметил инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. «Это привело к резкому превышению внутренних цен над экспортными. Такой тренд продолжился и после 1 августа, когда была введена экспортная пошлина, и премия внутреннего рынка на отдельные виды продукции металлургического сектора достигла своего максимального значения в этом году», — сказал он.

Суверов отметил, что рост цен с начала года до середины сентября был столь значительным, что существовавший ранее дисконт на внутреннем рынке (транспортные расходы) превратился в премию в размере $214 за тонну. И несмотря на некоторое снижение премии, она до сих пор составляет около 20% от экспортной цены, отметил Суверов. «Очевидно, что производители металлопродукции все еще продолжают игнорировать принцип равной доходности отечественного и зарубежного рынков», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных