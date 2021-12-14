ФАС проведет заседание по «делу металлургов» 20 декабря
Федеральная антимонопольная служба России проведет следующее заседание по делу в отношении металлургической компании НЛМК 20 декабря, говорится в сообщении регулятора. В нем указано, что служба также удовлетворила ходатайство «Роснефти» о приобретении статуса заинтересованного лица по данному делу.
В апреле 2021 г. ФАС возбудила три дела — в отношении «Северстали», ММК и НЛМК — на рынке плоского проката по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат. В случае установления факта нарушения, как сообщала служба, компаниям могут быть назначены оборотные штрафы. Ранее статус заинтересованного лица по делам против металлургических компаний получил «Газпром».
По оценке J.P. Morgan, средние цены за июль на горячекатаный металлопрокат на российском рынке превысили 85 000 руб. за тонну, что фактически означает рост цен с начала года на уровне выше 100%, отметил инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. «Это привело к резкому превышению внутренних цен над экспортными. Такой тренд продолжился и после 1 августа, когда была введена экспортная пошлина, и премия внутреннего рынка на отдельные виды продукции металлургического сектора достигла своего максимального значения в этом году», — сказал он.
Суверов отметил, что рост цен с начала года до середины сентября был столь значительным, что существовавший ранее дисконт на внутреннем рынке (транспортные расходы) превратился в премию в размере $214 за тонну. И несмотря на некоторое снижение премии, она до сих пор составляет около 20% от экспортной цены, отметил Суверов. «Очевидно, что производители металлопродукции все еще продолжают игнорировать принцип равной доходности отечественного и зарубежного рынков», — сказал он.