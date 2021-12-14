ФАС проведет заседание по «делу металлургов» 20 декабря

Суверов отметил, что рост цен с начала года до середины сентября был столь значительным, что существовавший ранее дисконт на внутреннем рынке (транспортные расходы) превратился в премию в размере $214 за тонну. И несмотря на некоторое снижение премии, она до сих пор составляет около 20% от экспортной цены, отметил Суверов. «Очевидно, что производители металлопродукции все еще продолжают игнорировать принцип равной доходности отечественного и зарубежного рынков», — сказал он.