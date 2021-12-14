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Бизнес

В Минэнерго сообщили о новой заявке на допуск к экспорту газа

Ведомости

В Минэнерго поступало еще одно обращение по поводу допуска к экспорту трубопроводного газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики Николая Шульгинова. Сейчас право экспорта трубопроводного газа законодательно закреплено за «Газпромом».

«Было еще одно обращение, но надо сначала на эксперименте научиться, подготовиться, сформулировать требования к агентским договорам. После этого можно обсуждать когда-нибудь тему с другими компаниями», — сказал он.

В начале декабря президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с компаниями «Роснефть» и «Газпром» к 1 марта 2022 г. предоставить согласованные предложения по проведению эксперимента по трубопроводным поставкам газа «Роснефти» в Европу в объеме до 10 млрд кубометров, сообщало агентство.

6 октября главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на совещании по вопросам развития энергетики с участием Владимира Путина предложил реализовать пилотный проект по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов компании для стабилизации ситуации на газовом рынке Евросоюза. Глава «Роснефти» подчеркнул, что реализация пилотного проекта актуальна «как с точки зрения стабилизации рынка, так и формирования дополнительных доходов бюджетов».

Как ранее отмечал банк UBS, допуск «Роснефти» к экспорту газа по «Северному потоку — 2» позволит выполнить требования антимонопольного законодательства ЕС и, как следствие, избежать соответствующих претензий со стороны Еврокомиссии. По оценке Bank of America, отмена монополии «Газпрома» «позволит стране увеличить долю на мировом газовом рынке и обеспечить соответствие поставок нормам Третьего энергопакета».

Ранее по теме: Путин поручил подготовить предложения по поставкам газа «Роснефти» в Европу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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