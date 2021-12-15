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В России выросли продажи лапши быстрого приготовления

Ведомости

Продажи лапши быстрого приготовления в России за 11 месяцев этого года выросли на 16% в денежном выражении и на 6,1% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIq. За тот же период 2020 г. рост составил 7,4% и 1,7% соответственно. Аналитики не привели абсолютных значений.

В компании «Марвен aуд сентрал» («Роллтон», Bigbon) подтвердили рост спроса на лапшу быстрого приготовления. За 11 месяцев этого года продажи компании в натуральном выражении составили более 2 млрд упаковок. Общая доля компании в этой категории выросла на 2,4 п.п. в годовом выражении и составила 46,2%. Директор департамента маркетинга компании Илья Мышенко рассказал, что продукты быстрого приготовления пользуются популярностью на фоне подорожания многих продуктов питания.

Гендиректор «Натурал фудс» (Bon appetit и Euro express) Наталья Николаева отметила, что продажи продуктов быстрого приготовления растут из-за небольшого уровня доходов покупателей: лапшу стали чаще покупать люди, которые раньше плохо к ней относились, например пенсионеры. Лапша стала доступнее, потому что ритейлеры начали производить ее под собственными брендами, которые значительно дешевле, чем товары производителей.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отметил, что лапшу стали больше покупать после выхода работников с удаленки, у которых небольшая зарплата и которые не могут позволить себе обед в заведениях общепита. Также в некоторых компаниях из-за сокращения персонала закрылись столовые. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что рост продаж является следствием роста числа потребителей: в этом году восстановилось количество трудовых мигрантов, для которых лапша быстрого приготовления – постоянная часть рациона, потому что она дешевая и ее легко приготовить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных