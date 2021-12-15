В России выросли продажи лапши быстрого приготовления

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отметил, что лапшу стали больше покупать после выхода работников с удаленки, у которых небольшая зарплата и которые не могут позволить себе обед в заведениях общепита. Также в некоторых компаниях из-за сокращения персонала закрылись столовые. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что рост продаж является следствием роста числа потребителей: в этом году восстановилось количество трудовых мигрантов, для которых лапша быстрого приготовления – постоянная часть рациона, потому что она дешевая и ее легко приготовить.