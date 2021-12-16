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ФАС обязала «Пятерочку» снизить цены в Челябинской области

Ведомости

Компания «Агроторг» (оператор магазинов «Пятерочка») получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) из-за завышенных цен на продукты питания в Челябинской области, сообщили в ведомстве.

ФАС установила, что цены на некоторые социально значимые продукты – яйца, морковь, сливочное и подсолнечное масло — в Локомотивном городском округе были выше, чем в других муниципалитетах региона.

Челябинское управление службы направило в «Агроторг» предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания до общего уровня в магазинах торговой сети в регионе. Срок исполнения предупреждений — 10 дней с момента получения. Если цены не будут приведены к единообразию, против компании может быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее в этом году региональные управления ФАС выдавали аналогичные предупреждения ритейлерам в Подмосковье, Калмыкии, Курской области и Хакасии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных