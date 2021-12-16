ФАС обязала «Пятерочку» снизить цены в Челябинской области

Челябинское управление службы направило в «Агроторг» предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания до общего уровня в магазинах торговой сети в регионе. Срок исполнения предупреждений — 10 дней с момента получения. Если цены не будут приведены к единообразию, против компании может быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.