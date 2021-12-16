ФАС обязала «Пятерочку» снизить цены в Челябинской области
Компания «Агроторг» (оператор магазинов «Пятерочка») получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) из-за завышенных цен на продукты питания в Челябинской области, сообщили в ведомстве.
ФАС установила, что цены на некоторые социально значимые продукты – яйца, морковь, сливочное и подсолнечное масло — в Локомотивном городском округе были выше, чем в других муниципалитетах региона.
Челябинское управление службы направило в «Агроторг» предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания до общего уровня в магазинах торговой сети в регионе. Срок исполнения предупреждений — 10 дней с момента получения. Если цены не будут приведены к единообразию, против компании может быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Ранее в этом году региональные управления ФАС выдавали аналогичные предупреждения ритейлерам в Подмосковье, Калмыкии, Курской области и Хакасии.