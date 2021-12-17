«Известия» узнали о возможном повышении тарифов на связь в следующем году
Операторы связи планируют повысить тарифы на свои услуги на 8-10% в начале следующего года, сообщили «Известия» со ссылкой на два источника, знакомых с менеджерами операторов связи, и собеседника, близкого к одной из компаний. По его словам, рост тарифов может быть на пару процентных пунктов меньше, чем утверждают другие собеседники издания. Еще один источник, близкий к другой компании, рассказал, что вопрос повышения тарифов обсуждается, но окончательное решение пока не принято.
Представитель ФАС сообщил изданию, что у ведомства сейчас нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на связь. Служба проводит анализ экономической обоснованности, когда поступает жалоба или при появлении информации о подорожании услуг связи в открытом доступе.
Из-за пандемии трафик в интернете вырос на 80-100% за два года, это требует больших вложений в модернизацию сети и оборудования, заявил один из источников «Известий».
По данным Mobile Research Group, цены на сотовую связь в России в 2020 г. выросли на 10%. По данным Росстата, в 2021 г. тарифы на связь почти не менялись, а в отдельные периоды снижались: в ноябре рост составил 1,6% по отношению к октябрю.
Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников отметил, что цены на тарифы связи росли в течение года значительно выше. Многие бесплатные сервисы стали платными, некоторые операторы не подняли цены, однако сократили пакет услуг, добавил он. Также операторы фактически отменили тарифы с безлимитным интернетом и другими опциями. Это не относится к прямому росту цен, но клиенты увеличивают свои расходы.
Операторам в последние годы все труднее повышать цены на тарифы, потому что за ними пристально следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Проверки ведомства показали, что в начале 2020 г. Tele2, «Вымпелком» и «Мегафон» подняли цены на 3,5%, а в мае того же года Tele2 повысил стоимость услуг на 7-14%. ФАС назвала такое повышение необоснованным и выдала предписание вернуть тарифы на прежний уровень. Кусков отметил, что в 2021 г. рост цен на связь был малозаметным, потому что операторы решили дать клиентам передышку, чтобы не допустить снижения лояльности и оттока пользователей.
В начале декабря Росстат сообщал о росте цен на сотовую связь. В частности, в ноябре абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в России выросла на 2,4% по сравнению с уровнем октября. Средний размер тарифа на услуги сотовой связи в ноябре также вырос, достигнув 391,6 руб., что на 1,6% выше, чем в октябре этого года.