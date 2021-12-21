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«Сбер» намерен запустить мгновенные переводы по номеру телефона в Китай

Ведомости

В 2022 г. Сбербанк планирует запустить мгновенные переводы по номеру телефона в Китай, сообщил зампред правления банка Кирилл Царев. В качестве партера выступит китайская платежная система Alipay.

Царев отметил, что в последнее время наблюдается рост объема переводов, в том числе трансграничных. «В ближайшее время станет доступной возможность перевода еще в Китай. Это для нас тоже важный рынок, потому что после стран СНГ это наиболее потенциальный рынок для входа или возможности совместного сотрудничества», — подчеркнул Царев (цитата по «Интерфакс»). Он также выразил надежду, что в ближайшем будущем восстановится перемещение граждан между Россией и Китаем, которое сократилось из-за пандемии COVID-19.

В 2019 г. Сбербанк запустил онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья. На данный момент мгновенные трансграничные переводы осуществляются в 9 стран.

Alipay — это крупнейшая китайская платежная система, входящая в Alibaba Group. Она была основана в 2004 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных