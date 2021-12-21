«Сбер» намерен запустить мгновенные переводы по номеру телефона в Китай
В 2022 г. Сбербанк планирует запустить мгновенные переводы по номеру телефона в Китай, сообщил зампред правления банка Кирилл Царев. В качестве партера выступит китайская платежная система Alipay.
Царев отметил, что в последнее время наблюдается рост объема переводов, в том числе трансграничных. «В ближайшее время станет доступной возможность перевода еще в Китай. Это для нас тоже важный рынок, потому что после стран СНГ это наиболее потенциальный рынок для входа или возможности совместного сотрудничества», — подчеркнул Царев (цитата по «Интерфакс»). Он также выразил надежду, что в ближайшем будущем восстановится перемещение граждан между Россией и Китаем, которое сократилось из-за пандемии COVID-19.
В 2019 г. Сбербанк запустил онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья. На данный момент мгновенные трансграничные переводы осуществляются в 9 стран.
Alipay — это крупнейшая китайская платежная система, входящая в Alibaba Group. Она была основана в 2004 г.