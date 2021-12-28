На границе Китая и России образовалась пробка из фур
Более 1000 фур собрались на границе Китая и России после того, как 3 декабря закрылись четыре из пяти пропускных пунктов через границу, сейчас все автомобили проходят через пункт Суйфыньхэ, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в отрасли грузоперевозок. В первую очередь через границу проходят фуры с продуктами, а остальные стоят на границе несколько недель.
Глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин подтвердил информацию о пробках на границе и уточнил, что такие же данные у профсоюза транспортных перевозок Приморья. Там не ответили на запрос издания.
В Федеральной таможенной службе (ФТС) подтвердили, что с 13 по 26 декабря на пункте Суйфыньхэ было скопление фур, но назвали его незначительным. По данным на 27 декабря, в очереди на границе стояли 150 машин. Российские грузовики проходят проверку на границе своевременно, добавили в ФТС.
О проблемах с пробками на российско-китайской границе сообщается с октября. Сотрудники грузоперевозчиков сообщили «Ведомостям», что регулярные пробки из фур наблюдаются на международных автомобильных пунктах пропуска Пограничный – Суйфэньхэ и Полтавка – Дуннин. Директор филиала ПЭК в Китае Алексей Музеев рассказал, что на самом крупном международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) с КНР Забайкальск – Маньчжурия ожидает почти 1000 большегрузов.