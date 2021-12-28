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Бизнес

На границе Китая и России образовалась пробка из фур

Ведомости

Более 1000 фур собрались на границе Китая и России после того, как 3 декабря закрылись четыре из пяти пропускных пунктов через границу, сейчас все автомобили проходят через пункт Суйфыньхэ, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в отрасли грузоперевозок. В первую очередь через границу проходят фуры с продуктами, а остальные стоят на границе несколько недель.

Глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин подтвердил информацию о пробках на границе и уточнил, что такие же данные у профсоюза транспортных перевозок Приморья. Там не ответили на запрос издания.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) подтвердили, что с 13 по 26 декабря на пункте Суйфыньхэ было скопление фур, но назвали его незначительным. По данным на 27 декабря, в очереди на границе стояли 150 машин. Российские грузовики проходят проверку на границе своевременно, добавили в ФТС.

О проблемах с пробками на российско-китайской границе сообщается с октября. Сотрудники грузоперевозчиков сообщили «Ведомостям», что регулярные пробки из фур наблюдаются на международных автомобильных пунктах пропуска Пограничный – Суйфэньхэ и Полтавка – Дуннин. Директор филиала ПЭК в Китае Алексей Музеев рассказал, что на самом крупном международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) с КНР Забайкальск – Маньчжурия ожидает почти 1000 большегрузов.

Ранее по теме: На границе с Китаем скопились рекордные пробки из большегрузов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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