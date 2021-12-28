На границе Китая и России образовалась пробка из фур

Более 1000 фур собрались на границе Китая и России после того, как 3 декабря закрылись четыре из пяти пропускных пунктов через границу, сейчас все автомобили проходят через пункт Суйфыньхэ, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в отрасли грузоперевозок. В первую очередь через границу проходят фуры с продуктами, а остальные стоят на границе несколько недель.