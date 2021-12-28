Apple закрыла все магазины в Нью-Йорке из‑за роста заболеваемости COVID-19

«Мы регулярно следим за ситуацией и в зависимости от нее будем менять наши меры по охране здоровья и предоставляемым в магазинах услугам. Так мы заботимся о здоровье наших клиентов и сотрудников», — говорится в сообщении компании. Покупатели по-прежнему смогут получить онлайн-заказы в закрывшихся точках.