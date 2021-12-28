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Apple закрыла все магазины в Нью-Йорке из‑за роста заболеваемости COVID-19

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Все 12 фирменных магазинов Apple в Нью-Йорке закрылись из‑за роста случаев заражения коронавирусом, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы регулярно следим за ситуацией и в зависимости от нее будем менять наши меры по охране здоровья и предоставляемым в магазинах услугам. Так мы заботимся о здоровье наших клиентов и сотрудников», — говорится в сообщении компании. Покупатели по-прежнему смогут получить онлайн-заказы в закрывшихся точках.

Накануне Apple сообщила, что временно приостановила работу около 20 магазинов в США из-за распространения коронавируса, в том числе в Калифорнии, Техасе, Огайо и Филадельфии. Пять магазинов также временно закрылись в штате Вашингтон из-за плохой погоды.

С середины декабря клиенты и сотрудники компании также обязаны носить маски в ее магазинах. До этого такая политика действовала только в тех регионах, власти которых приняли соответствующее постановление.

Apple была вынуждена закрыть все свои 270 магазинов в США с началом пандемии коронавируса в начале прошлого года. Точки стали возобновлять работу в текущем году. В начале марта компания заявила, что все магазины на территории страны были вновь открыты для физических клиентов либо для забора заказов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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