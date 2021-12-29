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Сдающих жилье туристам россиян могут обязать платить налоги

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба поддержала идею ввести уникальный идентификационный номер для россиян, сдающих туристам квартиры, а также создание единого федерального реестра такого жилья. После присвоения кода сдающим жилье туристам придется платить налоги, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо ФАС в «Опору России».

В законопроекте также предлагается зарегистрировать сдающих жилье собственников жилья как операторов туристического сбора и обязать платить налог в размере 4%. В ФАС отметили, что определение «туристского жилья» нужно прописать так, чтобы под него не попадало жилье, которое сдают в долгосрочную аренду. Кроме того, необходимо установить переходный период, в течение которого собственники туристского жилья смогут слава его в аренду без включения в реестр.

Роспотребнадзор и Ростуризм поддержали законопроект. В письме «Опоре России» глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила внести в КоАП новый состав административного правонарушения — предоставление туристского жилья без идентификационного номера. Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем письме отметила, что нужно доработать законопроект так, чтобы он не давал возможность обойти нынешний запрет на гостиничный бизнес в жилых домах.

Также Минэкономразвития сообщало «Опоре России», что концептуально поддерживает законопроект. Издание направило запросы в ФАС, Ростуризм, Минэкономразвития и крупнейшие сервисы бронирования жилья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных