Сдающих жилье туристам россиян могут обязать платить налоги

В законопроекте также предлагается зарегистрировать сдающих жилье собственников жилья как операторов туристического сбора и обязать платить налог в размере 4%. В ФАС отметили, что определение «туристского жилья» нужно прописать так, чтобы под него не попадало жилье, которое сдают в долгосрочную аренду. Кроме того, необходимо установить переходный период, в течение которого собственники туристского жилья смогут слава его в аренду без включения в реестр.