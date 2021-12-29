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ВТБ станет инвестором проекта «Мегафона» по созданию спутниковых сетей

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ВТБ получит долю в 15% в компании «Мегафон 1440», которая занимается созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных, сообщила пресс-служба кредитной организации. Банк намерен инвестировать в этот проект 2 млрд руб.

«Мегафон 1440» начала работу в ноябре 2020 г. Компания хочет создать сервис широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки, проводить испытания на Земле и в космосе. Предполагается, что построенная система сможет обеспечить глобальное покрытие России и мира с фокусом на массовых потребителей из всех секторов экономики.

По данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас 90% проекта принадлежат «Мегафону», 4% — генеральному директору «Мегафон 1440» Алексею Шелобкову, по 3% — еще двум участникам компании, Артему Икоеву и Сергею Столярову. В результате сделки с ВТБ банковской группе отойдет 15% от доли «Мегафона», контрольная доля таким образом останется у последнего.

ВТБ станет стратегическим инвестиционным партнером «Мегафон 1440», представитель кредитной организации получит место в совете директоров компании и начнет участвовать в принятии наиболее важных и стратегических решений. В то же время операционным управлением банк заниматься не будет.

Как рассказал Шелобков, с момента создания в компании сформировался костяк исследовательской команды. «Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов — космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и т. д.», — сообщил он.

В ноябре этого года «Мегафону 1440» выделили полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России по решению Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Теперь таковые компания намерена получить в других странах. После привлечения ВТБ в качестве инвестора, в 2022 г., «Мегафон 1440» сможет нарастить число команд-разработчиков и создать новые технологические и производственные подразделения.

О запуске нового проекта «Мегафон» сообщил в конце октября прошлого года. Тогда в компании рассказали, что намерены инвестировать туда 6 млрд руб. в ближайшие два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных