ВТБ станет инвестором проекта «Мегафона» по созданию спутниковых сетей

В ноябре этого года «Мегафону 1440» выделили полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России по решению Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Теперь таковые компания намерена получить в других странах. После привлечения ВТБ в качестве инвестора, в 2022 г., «Мегафон 1440» сможет нарастить число команд-разработчиков и создать новые технологические и производственные подразделения.