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Бизнес

Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей

Ведомости

Ростуризм подготовил поправки в закон о туризме, которые подразумевают введение невозвратного тарифа для отелей подобно аналогичному тарифу для авиабилетов. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Невозвратные тарифы могут быть включены в договор о проживании в гостинице или гостевом доме, следует из законопроекта. «Гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками. Выиграет в итоге турист, плюс удобно бизнесу — привлекать дополнительных клиентов», — приводит «РИА Новости» заявление пресс-службы ведомства.

Кроме того, Ростуризм предлагает создать вместо фонда персональной ответственности новый фонд коллективной ответственности туроператоров, в который они будут делать отчисления с каждого проданного тура. О необходимости реформирования системы финансовых гарантий туристам ранее заявляла глава ведомства Зарина Догузова. Она утверждала, что это позволит увеличить размер компенсации за отмененные туры в случае банкротства туроператора до 40 000 руб. на человека. По расчетам Ростуризма, турфирмы должны будут выплачивать в фонд за одного клиента примерно 250 руб. за поездку.

В законопроекте также предлагается ввести эскроу-счета в качестве альтернативного механизма финансовых гарантий. На таких счетах банк замораживает деньги туриста, уплаченные туроператору. Последний может получить к ним доступ только после выполнения своих обязательств перед клиентом. В противном случае деньги возвращаются туристу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных