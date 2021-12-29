Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей

Кроме того, Ростуризм предлагает создать вместо фонда персональной ответственности новый фонд коллективной ответственности туроператоров, в который они будут делать отчисления с каждого проданного тура. О необходимости реформирования системы финансовых гарантий туристам ранее заявляла глава ведомства Зарина Догузова. Она утверждала, что это позволит увеличить размер компенсации за отмененные туры в случае банкротства туроператора до 40 000 руб. на человека. По расчетам Ростуризма, турфирмы должны будут выплачивать в фонд за одного клиента примерно 250 руб. за поездку.