Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей
Ростуризм подготовил поправки в закон о туризме, которые подразумевают введение невозвратного тарифа для отелей подобно аналогичному тарифу для авиабилетов. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Невозвратные тарифы могут быть включены в договор о проживании в гостинице или гостевом доме, следует из законопроекта. «Гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками. Выиграет в итоге турист, плюс удобно бизнесу — привлекать дополнительных клиентов», — приводит «РИА Новости» заявление пресс-службы ведомства.
Кроме того, Ростуризм предлагает создать вместо фонда персональной ответственности новый фонд коллективной ответственности туроператоров, в который они будут делать отчисления с каждого проданного тура. О необходимости реформирования системы финансовых гарантий туристам ранее заявляла глава ведомства Зарина Догузова. Она утверждала, что это позволит увеличить размер компенсации за отмененные туры в случае банкротства туроператора до 40 000 руб. на человека. По расчетам Ростуризма, турфирмы должны будут выплачивать в фонд за одного клиента примерно 250 руб. за поездку.
В законопроекте также предлагается ввести эскроу-счета в качестве альтернативного механизма финансовых гарантий. На таких счетах банк замораживает деньги туриста, уплаченные туроператору. Последний может получить к ним доступ только после выполнения своих обязательств перед клиентом. В противном случае деньги возвращаются туристу.