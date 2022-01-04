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Бизнес

Состояние Маска вновь превысило $300 млрд

Ведомости

Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска выросло на $32,6 млрд и составило $304,2 млрд, сообщил Forbes. Маск преодолел отметку в $300 млрд впервые с ноября прошлого года. Состояние Маска выросло из-за роста акций Tesla: 2 января компания объявила, что поставила в 2021 г. более 936 000 электромобилей, что превысило прогнозы аналитиков. Акции компании выросли более чем на 13% к закрытию рынка, а капитализация Tesla снова превысила $1 трлн после падения ниже этой отметки в декабре.

Основатель Tesla остается самым богатым человеком в мире: его состояние примерно на $103,6 млрд больше, чем состояние гендиректора LVMH Бернара Арно, который занимает второе место. На третьем – основатель Amazon Джефф Безос.

Ранее Маск начал распродажу своих ценных бумаг Tesla после опроса в Twitter, в котором предложил подписчикам решить, стоит ли ему продать 10% акций Tesla. Для достижения этого значения, т. е. 17 млн ценных бумаг, ему нужно было продать около пяти миллионов акций.

Налоговый счет Маску, состояние которого на 20 декабря составило $244,2 млрд (по версии Forbes), начислен после того, как он реализовал почти 15 млн опционов Tesla, переданных ему в 2012-м в рамках компенсационного плана. После этого он продал около 12 млн акций Tesla на сумму почти $14 млрд, чтобы погасить обязательства, связанные с этими сделками. Согласно расчетам Bloomberg, если Маск воспользуется всеми опционами, ему может быть выставлен счет на сумму, превышающую $10 млрд.

Ранее по теме: Tesla отчиталась о рекордных продажах электрокаров за год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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