Состояние Маска вновь превысило $300 млрд

Налоговый счет Маску, состояние которого на 20 декабря составило $244,2 млрд (по версии Forbes), начислен после того, как он реализовал почти 15 млн опционов Tesla, переданных ему в 2012-м в рамках компенсационного плана. После этого он продал около 12 млн акций Tesla на сумму почти $14 млрд, чтобы погасить обязательства, связанные с этими сделками. Согласно расчетам Bloomberg, если Маск воспользуется всеми опционами, ему может быть выставлен счет на сумму, превышающую $10 млрд.