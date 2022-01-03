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Бизнес

Tesla отчиталась о рекордных продажах электрокаров за год

Ведомости

Американский производитель электромобилей Tesla побил собственный рекорд по продажам в 2021 г., поставив на рынок 936 172 машины. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном 2 января.

В прошлом году клиенты Tesla получили 911 208 автомобилей Model 3 и Y, а также 24 964 единицы Model S и X. Общий объем продаж в 2021 г. на 87,4%, превысил показатель 2020-го — тогда Tesla реализовала 499 550 электрокаров.

В IV квартале 2021 г. Tesla вывела на рынок 308 600 электромобилей, также установив новый рекорд. До этого лучший квартальный показатель по продажам в истории компании был достигнут в III квартале — он составил 241 300 машин.

Основатель и глава Tesla Илон Маск ранее заявлял, что компания рассчитывает выйти на производство 20 млн электрокаров в год к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных