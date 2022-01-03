Tesla отчиталась о рекордных продажах электрокаров за год
Американский производитель электромобилей Tesla побил собственный рекорд по продажам в 2021 г., поставив на рынок 936 172 машины. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном 2 января.
В прошлом году клиенты Tesla получили 911 208 автомобилей Model 3 и Y, а также 24 964 единицы Model S и X. Общий объем продаж в 2021 г. на 87,4%, превысил показатель 2020-го — тогда Tesla реализовала 499 550 электрокаров.
В IV квартале 2021 г. Tesla вывела на рынок 308 600 электромобилей, также установив новый рекорд. До этого лучший квартальный показатель по продажам в истории компании был достигнут в III квартале — он составил 241 300 машин.
Основатель и глава Tesla Илон Маск ранее заявлял, что компания рассчитывает выйти на производство 20 млн электрокаров в год к 2030 г.