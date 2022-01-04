Starbuck’s потребовала от сотрудников в США привиться или сдавать тесты на коронавирус

По данным CNBC, сотрудников, не выполнивших эти требования до 18 января, будут отправлять в 30-дневный административный отпуск с сохранением заработной платы. После этого их отправят в отпуск за свой счет на срок до шести месяцев. Сотрудники, которые после этого не сделают прививку от коронавируса, рискуют потерять работу.