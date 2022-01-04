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Starbuck’s потребовала от сотрудников в США привиться или сдавать тесты на коронавирус

Ведомости

Сеть кофеен Starbuck’s потребовала от своих сотрудников в США сделать прививки от коронавируса, иначе им придется каждую неделю сдавать тесты на вирус за свой счет, сообщило издание Barron’s со ссылкой на письмо компании сотрудникам.

Работники Starbuck’s должны будут сдавать тесты у врача или фармацевта, а не на дому, самостоятельно забирать результаты и платить за анализ. Такое требование распространяется на работников кафе, офисов и производственных предприятий.

Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на внутренние документы Google, что компания предупредила сотрудников о риске потерять зарплату и работу, если они нарушат правила компании по вакцинации от коронавируса. 150 000 работников компании были должны до 3 декабря указать свой статус вакцинации и предоставить документы, подтверждающие получение прививки, или медотвод.

По данным CNBC, сотрудников, не выполнивших эти требования до 18 января, будут отправлять в 30-дневный административный отпуск с сохранением заработной платы. После этого их отправят в отпуск за свой счет на срок до шести месяцев. Сотрудники, которые после этого не сделают прививку от коронавируса, рискуют потерять работу.

Администрация президента США Джо Байдена ранее объявила о введении с 4 января обязательной вакцинации для всех компаний со штатом более 100 человек, однако в ноябре Апелляционный суд приостановил действие распоряжения.

Ранее по теме: Google пригрозил увольнениями невакцинированным сотрудникам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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