Apple стала первой компанией с капитализацией более $3 трлн

Таким образом, Apple стала первой публичной компанией в мире, капитализация которой превысила $3 трлн. На рост рыночной стоимости на $1 трлн компании понадобилось менее 500 дней: показатель превысил $2 трлн 20 августа 2020 г. В августе 2018 г. капитализация Apple впервые превысила $1 трлн. В 2021 г. акции компании подорожали на 34%, в 2020 г. – на 81%.