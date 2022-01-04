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Бизнес

Apple стала первой компанией с капитализацией более $3 трлн

Ведомости

Капитализация Apple Inc. 3 января ненадолго поднялась выше уровня в $3 трлн, однако затем быстро опустилась, сообщил «Интерфакс». По итогам торгов акции компании подорожали на 2,5%, до $182,01. Во время сессии цена акций поднималась до $182,88, а капитализации в $3 трлн соответствует цена в $182,86 за акцию.

Таким образом, Apple стала первой публичной компанией в мире, капитализация которой превысила $3 трлн. На рост рыночной стоимости на $1 трлн компании понадобилось менее 500 дней: показатель превысил $2 трлн 20 августа 2020 г. В августе 2018 г. капитализация Apple впервые превысила $1 трлн. В 2021 г. акции компании подорожали на 34%, в 2020 г. – на 81%.

В конце декабря Bloomberg сообщил, что Apple Inc. выдала бонусы некоторым инженерам из-за риска перехода сотрудников к конкурентам. Сотрудники компании получили от $50 000 до $180 000. Многие инженеры получили акции Apple стоимостью $80 000, $100 000 или $120 000. Издание отметило, что эти выплаты не входят в обычные пакеты вознаграждений компании, которые включают базовую зарплату, акции и денежный бонус.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных