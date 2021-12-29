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Бизнес

Apple решила бороться с утечкой кадров при помощи крупных премий

Ведомости

Apple Inc. выдала бонусы некоторым инженерам из-за риска перехода сотрудников к конкурентам, в том числе в компанию Meta (бывший Facebook), пишет Bloomberg. 

Сумма бонусов составила от $50 000 до $180 000. Многие инженеры получили суммы примерно в размере $80 000, $100 0 00 или $120 000 в виде акций Apple, отмечает агентство. О планах по выплате бонусов компания проинформировала своих сотрудников на прошлой неделе. Эти выплаты не являются частью обычных пакетов вознаграждений Apple, которые включают базовую зарплату, акции и денежный бонус, пишет издание. 

Apple на данный момент ведет конкурентную борьбу за кадры с компаниями в «Кремниевой долине» и за ее пределами, причем Мета становится особой угрозой. За последние несколько месяцев Meta наняла около 100 инженеров из Apple, однако последняя также переманила ряд ключевых сотрудников Meta.

При этом, как отмечает Bloomberg, Apple ограничивает возможность своих сотрудников работать удаленно. Так, глава компании Тим Кук ранее сообщил, что гибридный формат работы будет заключаться в присутствии в офисе в понедельник, вторник и четверг, а некоторые сотрудники должны будут приходить в офис 4-5 дней в неделю.

Meta и другие компании намерены быть более мягкими в этом отношении. В декабре компания заявляла, что работники, скорее всего, продолжат работать удаленно в обозримом будущем. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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