Apple решила бороться с утечкой кадров при помощи крупных премий
Сумма бонусов составила от $50 000 до $180 000. Многие инженеры получили суммы примерно в размере $80 000, $100 0 00 или $120 000 в виде акций Apple, отмечает агентство. О планах по выплате бонусов компания проинформировала своих сотрудников на прошлой неделе. Эти выплаты не являются частью обычных пакетов вознаграждений Apple, которые включают базовую зарплату, акции и денежный бонус, пишет издание.
Apple на данный момент ведет конкурентную борьбу за кадры с компаниями в «Кремниевой долине» и за ее пределами, причем Мета становится особой угрозой. За последние несколько месяцев Meta наняла около 100 инженеров из Apple, однако последняя также переманила ряд ключевых сотрудников Meta.
При этом, как отмечает Bloomberg, Apple ограничивает возможность своих сотрудников работать удаленно. Так, глава компании Тим Кук ранее сообщил, что гибридный формат работы будет заключаться в присутствии в офисе в понедельник, вторник и четверг, а некоторые сотрудники должны будут приходить в офис 4-5 дней в неделю.
Meta и другие компании намерены быть более мягкими в этом отношении. В декабре компания заявляла, что работники, скорее всего, продолжат работать удаленно в обозримом будущем.