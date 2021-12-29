Apple решила бороться с утечкой кадров при помощи крупных премий

При этом, как отмечает Bloomberg, Apple ограничивает возможность своих сотрудников работать удаленно. Так, глава компании Тим Кук ранее сообщил, что гибридный формат работы будет заключаться в присутствии в офисе в понедельник, вторник и четверг, а некоторые сотрудники должны будут приходить в офис 4-5 дней в неделю.