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Мишустин распространил программу льготного автокредитования на электрокары

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым электромобили вошли в программы льготного автокредитования и льготного лизинга, сообщил «Интерфакс». Правительство анонсировало такую меру в августе прошлого года.

Согласно документам, власти будут субсидировать скидки на электромобили в 25%, но не более 625 000 руб. на одну машину. В программе не установлены ограничения по стоимости автомобиля. Такая же скидка установлена теперь в льготной программе лизинга.

Льготную программу автокредитования распространили на работников государственной системы образования; ранее ей могли воспользоваться россияне, которые покупают первый автомобиль, семьи с детьми, сотрудники государственных медучреждений и владельцы автомобилей старше 6 лет, которые сдают в трейд-ин и которые находятся в собственности более года.

В обеих программах установлено требование для автомобилей внутреннего сгорания получить 1500 локализационных баллов в рамках постановления правительства № 719, а электромобили должны быть произведены в России в рамках специального инвестиционного контракта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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