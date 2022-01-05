Мишустин распространил программу льготного автокредитования на электрокары
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым электромобили вошли в программы льготного автокредитования и льготного лизинга, сообщил «Интерфакс». Правительство анонсировало такую меру в августе прошлого года.
Согласно документам, власти будут субсидировать скидки на электромобили в 25%, но не более 625 000 руб. на одну машину. В программе не установлены ограничения по стоимости автомобиля. Такая же скидка установлена теперь в льготной программе лизинга.
Льготную программу автокредитования распространили на работников государственной системы образования; ранее ей могли воспользоваться россияне, которые покупают первый автомобиль, семьи с детьми, сотрудники государственных медучреждений и владельцы автомобилей старше 6 лет, которые сдают в трейд-ин и которые находятся в собственности более года.
В обеих программах установлено требование для автомобилей внутреннего сгорания получить 1500 локализационных баллов в рамках постановления правительства № 719, а электромобили должны быть произведены в России в рамках специального инвестиционного контракта.