РЖД ввели ограничения на погрузку в портах в январе из-за заторов

«В первые дни 2022 года погрузка на сети РЖД в адрес портов выросла на 3,8%. Но не все морские терминалы оказались готовы к таким объемам: средняя выгрузка составляет всего 58% от их перерабатывающей способности», — говорится в сообщении. Среди основных причин падения выгрузки в компании назвали проблемы с перегрузочным оборудованием, неготовность к работе со смерзшимся грузом и переполнение складских емкостей из-за задерживающегося флота.