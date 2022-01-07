РЖД ввели ограничения на погрузку в портах в январе из-за заторов
ОАО «Российские железные дороги» в январе ввело 17 ограничений на погрузку в ряде морских терминалов и припортовых нефтебаз из-за образовавшихся заторов, сообщила пресс-служба компании.
«В первые дни 2022 года погрузка на сети РЖД в адрес портов выросла на 3,8%. Но не все морские терминалы оказались готовы к таким объемам: средняя выгрузка составляет всего 58% от их перерабатывающей способности», — говорится в сообщении. Среди основных причин падения выгрузки в компании назвали проблемы с перегрузочным оборудованием, неготовность к работе со смерзшимся грузом и переполнение складских емкостей из-за задерживающегося флота.
Так, особенно сложная ситуация сложилась в дальневосточных портах: выгрузка терминала «Ванинотрансуголь» на станции Дюанка составляет 263 вагона в сутки, что в два раза меньше норматива. Порт Посьет выполняет план только на 32%, принимая 111 вагонов с углем, при этом выгрузку ожидает еще около 15 поездов с углем.
Не дотягивают до норматива терминалы на Северо-Западе, а также на Черном море, где нормальной работе помешал штормовой ветер. «Все это сдерживает погрузку экспортных грузов и усложняет ситуацию с движением поездов на припортовых железных дорогах», — отметили в компании.
В конце декабре холдинг сообщил о введении ограничений на погрузку нефтепродуктов в адрес некоторых российских портовых терминалов из-за заторов в портах. Как сообщалось, неблагоприятные погодные условия осложнили работу морских портов на Северо-Западе, Юге и на Дальнем Востоке.