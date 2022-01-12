Bloomberg: индийская Life Insurance планирует получить оценку в $203 млрд в ходе IPO

Правительство, пишет Bloomberg, планирует продать от 5 до 10% акций Life Insurance в ходе IPO до конца марта, чтобы сократить бюджетный дефицит, который вырос за время пандемии. Таким образом, общая сумма привлеченных средств может составить от $10,15 млрд до $20,3 млрд. Это может сделать IPO страховщика одним из крупнейших в истории.