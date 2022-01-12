Bloomberg: индийская Life Insurance планирует получить оценку в $203 млрд в ходе IPO
Индийская страховая компания Life Insurance Corporation может опубликовать проспект своего IPO в конце января — начале февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По данным собеседников агентства, индийское правительство, которому принадлежит 100% компании, рассчитывает на оценку в 15 трлн рупий ($203 млрд). Если эта оценка оправдается, Life Insurance станет второй по капитализации публичной компанией Индии после холдинга Reliance Industries ($225 млрд), обогнав IT-компанию Tata Consultancy ($196 млрд).
Правительство, пишет Bloomberg, планирует продать от 5 до 10% акций Life Insurance в ходе IPO до конца марта, чтобы сократить бюджетный дефицит, который вырос за время пандемии. Таким образом, общая сумма привлеченных средств может составить от $10,15 млрд до $20,3 млрд. Это может сделать IPO страховщика одним из крупнейших в истории.
Лидером по этому показателю является саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, которая привлекла в ходе первичного размещения $29,4 млрд. В перечне других крупнейших IPO мира — онлайн-ритейлер Alibaba ($25 млрд), телеком-компания Softbank Corp. ($23,5 млрд), Сельскохозяйственный банк Китая ($22,1 млрд), Торгово-промышленный банк Китая ($21,9 млрд) и страховая компания American International Group ($20,5 млрд).