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Bloomberg: индийская Life Insurance планирует получить оценку в $203 млрд в ходе IPO

Ведомости

Индийская страховая компания Life Insurance Corporation может опубликовать проспект своего IPO в конце января — начале февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников агентства, индийское правительство, которому принадлежит 100% компании, рассчитывает на оценку в 15 трлн рупий ($203 млрд). Если эта оценка оправдается, Life Insurance станет второй по капитализации публичной компанией Индии после холдинга Reliance Industries ($225 млрд), обогнав IT-компанию Tata Consultancy ($196 млрд).

Правительство, пишет Bloomberg, планирует продать от 5 до 10% акций Life Insurance в ходе IPO до конца марта, чтобы сократить бюджетный дефицит, который вырос за время пандемии. Таким образом, общая сумма привлеченных средств может составить от $10,15 млрд до $20,3 млрд. Это может сделать IPO страховщика одним из крупнейших в истории.

Лидером по этому показателю является саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, которая привлекла в ходе первичного размещения $29,4 млрд. В перечне других крупнейших IPO мира — онлайн-ритейлер Alibaba ($25 млрд), телеком-компания Softbank Corp. ($23,5 млрд), Сельскохозяйственный банк Китая ($22,1 млрд), Торгово-промышленный банк Китая ($21,9 млрд) и страховая компания American International Group ($20,5 млрд).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных