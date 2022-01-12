«Молдовагаз» заявила о риске прекращения поставок газа
Компания «Молдовагаз» заявила правительству страны о риске прекращения поставок газа, сообщает пресс-служба правительства Молдавии.
В ходе заседания правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям «Молдовагаз» проинформировала, что поставщик — «Газпром» — «больше не принимает отрицательных финансовых отклонений, и таким образом существует риск прекращения поставок природного газа в случае, если не будут произведены платежи в соответствии с договорными условиями».
11 января вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство республики попросило «Газпром» дать отсрочку для оплаты поставок газа в январе 2022 г. Молдавия, по его словам, заплатит компании за декабрьские поставки газа до конца этой недели. Спыну отметил, что энергетический кризис в Молдавии произошел из-за роста цен на газ в Европе. В январе цена на газ для Молдавии выросла до $646 за 1000 куб. м из-за роста котировок на европейских газовых биржах и стоимости корзины нефтепродуктов, к которым привязана закупочная цена на газ для Молдавии.
29 октября Молдавия и «Газпром» продлили договор о поставке газа сроком на пять лет, по новому соглашению республика будет импортировать порядка 3 млрд кубометров газа в год. При этом была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной. Стоимость российского газа рассчитывается исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и спотовым ценам на газ в Европе. Кроме того, молдавские операторы могут закупать газ у других поставщиков. «Газпром» заявлял, что решил подписать новый контракт с молдавской стороной практически на ее условиях, но при полной уплате текущих платежей.