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Банки США и Канады создали консорциум для борьбы с изменениями климата

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Несколько крупных банков США и Канады создали консорциум для управления рисками, связанными с изменениями климата, сообщает пресс-служба организации Risk Management Association (RMA).

В него вошло 19 банков, включая Bank of America, Royal Bank of Canada и Wells Fargo. В рамках нового объединения банки будут разрабатывать таксономию, дорожные карты и стандарты для измерения и управления климатическими рисками. Эти стандарты будут интегрированы в деятельность кредитных организаций, чтобы способствовать «зеленому» переходу отрасли.

Консорциум создан при участии RMA — отраслевой НКО, объединяющей 1600 банков и небанковских финансовых учреждений, которая занимается продвижением принципов эффективного управления рисками в этой сфере.

«В то время как мир сталкивается с экзистенциальной проблемой изменения климата, как никогда важно, чтобы банки работали вместе над этой проблемой. Играя решающую роль в оздоровлении экономики и общества, банки будут способствовать экологическому переходу к более «зеленой» экономике», — заявила глава RMA Нэнси Фостер.

Она также не исключила, что банки могут не только определять, какие активы подвержены изменению климата, но и собирать от своих клиентов информацию о вредных выбросах. При этом, по словам Фостер, пока нельзя точно сказать, как деятельность консорциума отразится на политике отдельных банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных