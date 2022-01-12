Банки США и Канады создали консорциум для борьбы с изменениями климата

Она также не исключила, что банки могут не только определять, какие активы подвержены изменению климата, но и собирать от своих клиентов информацию о вредных выбросах. При этом, по словам Фостер, пока нельзя точно сказать, как деятельность консорциума отразится на политике отдельных банков.