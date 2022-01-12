Банки США и Канады создали консорциум для борьбы с изменениями климата
Несколько крупных банков США и Канады создали консорциум для управления рисками, связанными с изменениями климата, сообщает пресс-служба организации Risk Management Association (RMA).
В него вошло 19 банков, включая Bank of America, Royal Bank of Canada и Wells Fargo. В рамках нового объединения банки будут разрабатывать таксономию, дорожные карты и стандарты для измерения и управления климатическими рисками. Эти стандарты будут интегрированы в деятельность кредитных организаций, чтобы способствовать «зеленому» переходу отрасли.
Консорциум создан при участии RMA — отраслевой НКО, объединяющей 1600 банков и небанковских финансовых учреждений, которая занимается продвижением принципов эффективного управления рисками в этой сфере.
«В то время как мир сталкивается с экзистенциальной проблемой изменения климата, как никогда важно, чтобы банки работали вместе над этой проблемой. Играя решающую роль в оздоровлении экономики и общества, банки будут способствовать экологическому переходу к более «зеленой» экономике», — заявила глава RMA Нэнси Фостер.
Она также не исключила, что банки могут не только определять, какие активы подвержены изменению климата, но и собирать от своих клиентов информацию о вредных выбросах. При этом, по словам Фостер, пока нельзя точно сказать, как деятельность консорциума отразится на политике отдельных банков.