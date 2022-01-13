Продажи легковых автомобилей в России в декабре снизились на 19,9%
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в декабре упали на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 133 500 единиц, сообщает Ассоциация европейского бизнеса. По итогам ноября 2021 г. российский рынок также сократился на 20,4%, падение этого показателя фиксируется шестой месяц подряд, начиная с июля прошлого года.
При этом продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2021 г. выросли на 4,3% по сравнению с уровнем 2020 г., до 1,67 млн штук. По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, положительные показатели 2021 г. обусловлены динамикой роста II квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на который оказывал сильное влияние локдаун.
«Негативная тенденция последних двух кварталов 2021 г. завершилась огромным снижением на 19,9% в декабре, когда было продано всего 133 470 автомобилей. Все это — результат негативного влияния на рынок глобальных факторов, таких как дефицит электронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост стоимости материалов и т. д. Признаков скорого улучшения ситуации не наблюдается», — сказал Штэрцель.
В АЕБ прогнозируют, что все негативные факторы не будут устранены в течение основной части 2022 г., а рост продаж в наступившем году составит 3,3%, до 1 722 000 штук легковых и легких коммерческих автомобилей.
По предварительным данным, представленным 12 января министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, в 2021 г. продажи новых автомобилей в России выросли на 6% до 1,8 млн штук. Объем производства автомобилей в России вырос на 10% до 1,5 млн штук. В свою очередь «АвтоВАЗ» представил собственную оценку рынка автомобилей. По данным концерна, весь рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России за 2021 г. вырос на 5% до 1,68 млн машин.
В конце декабря 2021 г. Денис Мантуров сообщал, что в 2022 г. ожидается сохранение дефицита автомобилей из-за глобальной нехватки электронных комплектующих.