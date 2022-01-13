Продажи легковых автомобилей в России в декабре снизились на 19,9%

По предварительным данным, представленным 12 января министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, в 2021 г. продажи новых автомобилей в России выросли на 6% до 1,8 млн штук. Объем производства автомобилей в России вырос на 10% до 1,5 млн штук. В свою очередь «АвтоВАЗ» представил собственную оценку рынка автомобилей. По данным концерна, весь рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России за 2021 г. вырос на 5% до 1,68 млн машин.