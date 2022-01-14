Операционные компании сети «Дочки-сыночки» сообщили о планах подать заявления о банкротстве

Один из источников «Коммерсанта» на рынке коммерческой недвижимости рассказал, что у сети «Дочки-сыночки» «напряженные отношения» с поставщиками из-за просрочек по расчетам. Так, теперь многие контрагенты сотрудничают с ритейлером только по предоплате. Еще один собеседник газеты рассказал, что в 2020 г. сеть хотела привлечь дополнительные средства в банках, но те отказали.