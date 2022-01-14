Операционные компании сети «Дочки-сыночки» сообщили о планах подать заявления о банкротстве
Пять операционных компаний сети магазинов детских товаров «Дочки-сыночки» — «Опт торг», «Победа», «Урал», «Симфония» и «Волга» — разместили сообщения о намерении подать в суд заявление о своем банкротстве, следует из информации на Федресурсе. При этом последняя из организаций является управляющей, следует из данных на сайте ритейлера. На сообщения о банкротстве обратил внимание «Коммерсантъ».
Сейчас Арбитражные суды рассматривают несколько исков в отношении структур «Дочек-сыночков», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Общая сумма требований контрагентов сети превышает 100 млн руб. Крупнейший иск на 59,98 млн руб. подала к «Опт торгу» компания «Инвентив тойз», входящая в Inventive Retail Group.
Один из источников «Коммерсанта» на рынке коммерческой недвижимости рассказал, что у сети «Дочки-сыночки» «напряженные отношения» с поставщиками из-за просрочек по расчетам. Так, теперь многие контрагенты сотрудничают с ритейлером только по предоплате. Еще один собеседник газеты рассказал, что в 2020 г. сеть хотела привлечь дополнительные средства в банках, но те отказали.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина объяснила проблемы, с которыми столкнулись «Дочки-сыночки», пандемией коронавируса. Дело в том, что магазины сети были временно закрыты из-за введенных антиковидных ограничений. Помимо этого, сейчас сеть вынуждена конкурировать с маркетплейсами и продуктовыми магазинами, чьи доли на рынке детских товаров возросли. В итоге высокая долговая нагрузка и позиция кредиторов могли вынудить «Дочки-сыночки» подать заявления о банкротстве операционных компаний, резюмировала Цицулина.
«Ведомости» направили запрос в «Дочки-сыночки».
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что банкротство может стать инструментом «финансового оздоровления» сети, так как это поможет в переговорах о реструктуризации долгов. Старший юрист практики банкротства и реструктуризации Savina Legal Александра Алфимова добавила, что сообщения о признании в несостоятельности обычно размещают, чтобы продемонстрировать добросовестность руководителей и помочь им избежать субсидиарной ответственности.
«Дочки-сыночки» являются второй после «Детского мира» сетью магазинов детских товаров в России. Их доля на рынке составляет примерно 3%, следует из отчетности последнего. Сеть включает в себя более 200 магазинов по всей стране и работает с 500 поставщиками из России, Белоруссии, Украины, Польши, Китая, Турции, Испании, Франции, Италии и других стран.