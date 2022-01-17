Российские операторы бизнес-авиации попросили ускорить выдачу допусков на рейсы за рубеж

К чемпионату мира по футболу 2018 г. российская сторона ускорила выдачу допусков для иностранных операторов самолетов вместимостью не более 20 пассажиров с нескольких дней до одного дня, напомнил Одинцев. С 2019 г. заявку на оформление разового разрешения на полет можно подать не позднее чем за три часа до начала рейса, если он выполняется в личных целях. Для коммерческих перевозок этот срок составляет не более 24 часов до начала рейса. При этом, отмечает Одинцев, согласование рейса для летающих за рубеж российских операторов бизнес-джетов может занять до нескольких суток.