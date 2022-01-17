Российские операторы бизнес-авиации попросили ускорить выдачу допусков на рейсы за рубеж
Объединенная национальная ассоциация деловой авиации (ОНАДА, объединяет более 70 компаний, работающих на российском рынке деловой авиации) обратилась в Минтранс с просьбой уравнять иностранных перевозчиков, выполняющих полеты в Россию, с отечественными в условиях получения допуска на перелеты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на президента ОНАДА Ярослава Одинцева.
В ОНАДА считают, что российским регуляторам нужно добиться ускоренного получения допусков для отечественных операторов за рубежом или ввести для иностранцев те же сроки, которые действуют для российских компаний.
К чемпионату мира по футболу 2018 г. российская сторона ускорила выдачу допусков для иностранных операторов самолетов вместимостью не более 20 пассажиров с нескольких дней до одного дня, напомнил Одинцев. С 2019 г. заявку на оформление разового разрешения на полет можно подать не позднее чем за три часа до начала рейса, если он выполняется в личных целях. Для коммерческих перевозок этот срок составляет не более 24 часов до начала рейса. При этом, отмечает Одинцев, согласование рейса для летающих за рубеж российских операторов бизнес-джетов может занять до нескольких суток.
В организации рассказали, что 22 декабря в Минтрансе состоялось совещание под председательством замглавы ведомства Игоря Чалика, по итогам которого был составлен протокол о разногласиях. Один из участников встречи, глава Sirius Aero Михаил Парнев, заявил, что в российском законодательстве бизнес-авиация не выделена в отдельное регулирование. «За рубежом нас рассматривают по тем же правилам, что "Аэрофлот": при выдаче разрешений на полеты в Германии заявки принимают за 48 часов, а во Франции — только по будням», — сказал он.
В свою очередь, по словам гендиректора Bjet Алексея Бутримова, сроки в основном затягиваются в том случае, когда компания выполняет коммерческий чартерный рейс. Если же летит сам владелец самолета и его попутчики, как правило, допуск на полет выдается в день подачи заявки. Он считает, что Минтрансу нужно провести переговоры с европейскими коллегами и упростить процедуру при получении разрешения как с российской, так и иностранной стороны. Бутримов добавил, что «в крайнем случае» российские регуляторы могут отменить «бонусы» для международных операторов в качестве инструмента давления.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отметил, что изменение действующих правил, о которых просит ОНАДА, вызовет негативную реакцию, но «иного действенного инструмента сегодня нет». Он подчеркнул, что зарубежные регуляторы не заинтересованы в преференциях для российских игроков, и назвал ухудшение условий для иностранных операторов для обеспечения паритета с российскими компаниями более реалистичным вариантом, чем их улучшение со стороны иностранных авиавластей.