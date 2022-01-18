Торговая сеть «Верный» купила 37 бывших магазинов «Дикси»

Около 150 магазинов «Дикси» не вошли в сделку из-за антимонопольных ограничений, сейчас они работают под брендом «Дешево». Партнер One Story Ольга Сумишевская рассказала, что сеть под таким названием изначально развивалась в Калининграде, а появление ее в других регионах было вынужденным, поэтому продажа магазинов была ожидаемой. Она отметила, что проданные магазины, возможно, не подходили под формат точек «Красного & Белого», у которых меньше площадь. Сумишевская допускает, что продажа оставшихся магазинов продолжится с высокой вероятностью.