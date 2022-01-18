Торговая сеть «Верный» купила 37 бывших магазинов «Дикси»
Сеть магазинов основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева «Верный» купила у Mercury Retail Group (управляет сетями «Бристоль» и «Красное & Белое») 37 магазинов в Ярославской, Тверской, Тульской, Новгородской и Ленинградской областях. Раньше магазины входили в сеть «Дикси», которую группа продала «Магниту», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Верного». Площадь объектов — 19 500 кв. м. Опрошенные изданием эксперты оценили сделку в 600-700 млн руб.
В сети «Верный» рассказали, что средняя площадь купленных магазинов — 310 кв. м, что соответствует формату «магазин у дома». Расширение сети, по данным компании, повысит эффективность логистики и закупок, а также расширит присутствие сети в центральной части страны. В Mercury Retail Group не предоставили комментарий изданию.
Около 150 магазинов «Дикси» не вошли в сделку из-за антимонопольных ограничений, сейчас они работают под брендом «Дешево». Партнер One Story Ольга Сумишевская рассказала, что сеть под таким названием изначально развивалась в Калининграде, а появление ее в других регионах было вынужденным, поэтому продажа магазинов была ожидаемой. Она отметила, что проданные магазины, возможно, не подходили под формат точек «Красного & Белого», у которых меньше площадь. Сумишевская допускает, что продажа оставшихся магазинов продолжится с высокой вероятностью.
В июле 2021 г. «Магнит» закрыл сделку по покупке розничной сети «Дикси» у Mercury Retail Group, итоговая сумма сделки составила 97 млрд руб. В ее параметр вошли 2438 магазинов «Дикси», 39 магазинов «Мегамарт» и пять распределительных центров на 189 000 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Сделка позволила удвоить долю присутствия ритейлера на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. В презентации «Магнита» говорилось, что доля ритейлера на рынке Москвы и области увеличится с 3,8 до 8,2%, а доля в Санкт-Петербурге увеличится с 9,9 до 17,2%.