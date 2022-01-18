В торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток» сменилось руководство

На этой должности он сменил Сергея Гончарова, который принял решение покинуть компанию. В сообщении говорится, что Гончаров останется в должности советника главного исполнительного директора Х5, чтобы обеспечить передачу дел своему преемнику. Курбатов присоединился к Х5 в 2015 г. в качестве операционного директора «Перекрестка», а в июне 2018 г. возглавил торговую сеть.