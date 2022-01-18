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В торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток» сменилось руководство

Ведомости

Генеральным директором торговой сети «Пятерочка» назначен Владислав Курбатов, ранее занимавший пост генерального директора сети «Перекресток». Об этом говорится в заявлении Х5 Group, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

«На новом этапе развития рынка наш формат магазинов у дома должен закрепить лидерские позиции и сделать фокус на повышении плотности продаж, улучшении ценового восприятия, повышении эффективности за счет сокращения расходов. Эти задачи будет решать Владислав Курбатов», — говорится в заявлении главного исполнительного директора Х5 Group Игоря Шехтермана.

На этой должности он сменил Сергея Гончарова, который принял решение покинуть компанию. В сообщении говорится, что Гончаров останется в должности советника главного исполнительного директора Х5, чтобы обеспечить передачу дел своему преемнику. Курбатов присоединился к Х5 в 2015 г. в качестве операционного директора «Перекрестка», а в июне 2018 г. возглавил торговую сеть.

Исполняющим обязанности генерального директора «Перекрестка» назначен Владимир Садовин, который присоединился к команде Х5 в 2021 г. в качестве директора по стратегическому маркетингу, он в 2004-2018 гг. возглавлял компанию «Азбука вкуса». Садовин продолжит работу по реализации стратегии торговой сети «Перекресток» в контексте общих целей Х5, указано в сообщении.

X5 Group — крупнейший по обороту российский ритейлер. На 30 сентября 2021 г. под управлением компании находились 18 648 магазинов, из них 17 600 магазинов «Пятерочка», 980 супермаркетов «Перекресток» и 34 гипермаркета «Карусель». По итогам девяти месяцев 2021 г. выручка ритейлера выросла на 10,2% до 1,597 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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