Auchan и Metro покинули десятку крупнейших ритейлеров России
По итогам первого полугодия 2021 г. в десятке крупнейших российских ритейлеров произошли изменения. Рейтинг покинули сети гипермаркетов Auchan и Metro, которые занимали два последних места. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Infoline. Вместо них в десятку крупнейших ритейлеров вошли Ozon и сеть дискаунтеров «Светофор».
По данным Infoline, выручка сети Auchan без НДС за первые шесть месяцев текущего года сократилась на 17,3% в годовом выражении — до 99,1 млрд руб., выручка Metro осталась на уровне периода прошлого года и составила 96,1 млрд руб. Выручка Ozon, напротив, выросла год-к-году на 108,4% — до 141,9 млрд руб., выручка «Светофора» за отчетный период выросла на 34,6% — до 120,5 млрд руб.
В Auchan с оценкой Infoline не согласились. Гендиректор сети в России Иван Мартинович заявил изданию, что в этом году выручка компании растет на 3%, EBITDA — на 66%, а сопоставимые продажи (LFL) — на 5%. В Metro заявили изданию, что не готовы комментировать финансовые показатели до официальной публикации, «но рассчитывают на хорошую динамику продаж до конца года». Представитель сети отметил, что результаты первого полугодия для сети непоказательны, поскольку продажи в III квартале растут, а IV квартал традиционно занимает большую долю в годовой выручке.
Тем не менее, выручка операционной компании Auchan в России — ООО «Ашан» — продолжает снижаться пятый год подряд, а сеть постепенно сокращает количество гипермаркетов. С начала 2021 г. было закрыто 17 точек, теперь в Auchan входит 238 магазинов, включая 95 гипермаркетов и 143 супермаркета, пишет издание. Выручка операционной компании Metro - «Метро Кэш энд Керри» снижалась с 2016 по 2019 гг., в прошлом году увеличилась на 7,69%, до 224,01 млрд руб.
Топ-10 крупнейших ритейлеров в первом полугодии 2021 г. по версии Infoline:
X5 Group - выручка без НДС 1,05 трлн руб.
«Магнит» - выручка без НДС 801,6 млрд руб.
Сети «Бристоль» и «Красное&Белое» - выручка без НДС 330 млрд руб.
Wildberries - выручка без НДС 241,3 млрд руб.
DNS - выручка без НДС 227,2 млрд руб.
«Лента» - выручка без НДС 214,9 млрд руб.
«М.Видео-Эльдорадо» - выручка без НДС 212,8 млрд руб.
Leroy Merlin - выручка без НДС 207 млрд руб.
Ozon - выручка без НДС 141,9 млрд руб.
«Светофор» - выручка без НДС 120,5 млрд руб.