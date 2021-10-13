Auchan и Metro покинули десятку крупнейших ритейлеров России

В Auchan с оценкой Infoline не согласились. Гендиректор сети в России Иван Мартинович заявил изданию, что в этом году выручка компании растет на 3%, EBITDA — на 66%, а сопоставимые продажи (LFL) — на 5%. В Metro заявили изданию, что не готовы комментировать финансовые показатели до официальной публикации, «но рассчитывают на хорошую динамику продаж до конца года». Представитель сети отметил, что результаты первого полугодия для сети непоказательны, поскольку продажи в III квартале растут, а IV квартал традиционно занимает большую долю в годовой выручке.