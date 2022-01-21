Акции Netflix подешевели на 20% на фоне замедления роста числа подписчиков

Netflix сообщил, что в октябре — декабре прошлого года добавил 8,28 млн новых подписчиков по всему миру. Это меньше, чем в IV квартале 2020 г. — тогда прирост, как и прогноз сервиса на IV квартал 2021-го, составил 8,5 млн. Всего в минувшем году у Netflix появилось 18,2 млн новых клиентов — это в два раза меньше, чем в 2020, когда аудитория компании выросла на рекордные 36 млн, и в 2019, когда этот показатель вырос на 27,8 млн.