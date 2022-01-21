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Бизнес

Акции Netflix подешевели на 20% на фоне замедления роста числа подписчиков

Ведомости

Акции американской Netflix подешевели на 20,27% на премаркете после публикации ежеквартальной отчетности, в которой отмечается замедление роста количества подписчиков платных сервисов компании.

В четверг, 20 января, торги завершились на отметке $508,25 за бумагу. После завершения основной сессии крупнейший в мире стриминговый сервис опубликовал отчет за IV квартал 2021 г., и стоимость бумаг снизилась до $405,20 за штуку. Это минимальный уровень с июня 2020 г. Капитализация компании с начала 2022 г. упала уже на 15,6% до $228,5 млрд.

Netflix сообщил, что в октябре — декабре прошлого года добавил 8,28 млн новых подписчиков по всему миру. Это меньше, чем в IV квартале 2020 г. — тогда прирост, как и прогноз сервиса на IV квартал 2021-го, составил 8,5 млн. Всего в минувшем году у Netflix появилось 18,2 млн новых клиентов — это в два раза меньше, чем в 2020, когда аудитория компании выросла на рекордные 36 млн, и в 2019, когда этот показатель вырос на 27,8 млн.

В отчете говорится, что Netflix ожидает роста подписчиков на 2,5 млн за первые три месяца текущего года — значительно меньше, чем в I квартале прошлого года, когда прирост составил 3,98 млн.

При этом выручка выросла на 16% год к году до $7,71 млрд, что соответствует прогнозам аналитиков, а чистая прибыль составила $607 млн по сравнению с $542 млн годом ранее. Чистая прибыль на акцию (EPS) составила $1,33, что оказалось выше консенсус-прогноза ($0,84). В октябре — декабре 2020 г. EPS составила $1,19 на акцию.

В отчете говорится, что рост числа подписчиков все еще не ускорился до допандемийных уровней. Среди причин называются продолжающееся распространение COVID-19 и макроэкономические трудности в нескольких регионах мира, в частности в Латинской Америке. Компания также частично возложила вину за замедление роста аудитории на растущую конкуренцию, хотя два года назад основатель сервиса Рид Хастингс утверждал, что сервисы вроде Disney+ и Apple TV+ не повлияют на рост Netflix.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных