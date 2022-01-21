ФАС предложила предусмотреть изъятие акций стратегических компаний у иностранцев

Согласно ст. 169 Гражданского кодекса РФ, суд может обратить в доход государства все полученное сторонами по ничтожным сделкам, если стороны действовали умышленно, но только если это прямо предусмотрено законом. ФАС и предлагает закрепить это в законе «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (57-ФЗ), пишет «Коммерсантъ». Также иностранного инвестора могут лишить прав по контролю над предприятием, например, возможности назначать состав органов управления.