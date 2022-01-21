ФАС предложила предусмотреть изъятие акций стратегических компаний у иностранцев
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект поправок в законодательство, регулирующее сделки, в ходе которых иностранные инвесторы могут получить контроль над стратегическим предприятием, сообщил «Коммерсантъ».
Согласно проекту, ведомство предложило согласовывать с правительственной комиссией покупку более 50% акций инвестором. Сделка, которую заключили с нарушением закона, признается ничтожной и по решению суда стороны должны вернуть друг другу имущество, однако это не всегда удается сделать, пишет «Коммерсантъ». Например, в случае ликвидации компании-продавца суд может только лишить иностранного инвестора права голоса на собрании акционеров.
По данным ФАС, ведомство ежегодно принимает участие не меньше чем в 10 судебных делах с нарушениями закона иностранными инвесторами.При этом случаев отказа в удовлетворении исков о применении последствий нарушения этого закона нет. Иногда такие споры решаются в рамках мировых соглашений, например, с помощью продажи акций третьему лицу, как правило, российскому.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ФАС хочет обеспечить неотвратимость наказания за сделки с нарушением закона и возмещение ущерба в сфере обеспечения обороны и безопасности страны. По мнению ФАС, этого можно добиться только с помощью изъятия купленных с нарушением закона акций в пользу государства.
Согласно ст. 169 Гражданского кодекса РФ, суд может обратить в доход государства все полученное сторонами по ничтожным сделкам, если стороны действовали умышленно, но только если это прямо предусмотрено законом. ФАС и предлагает закрепить это в законе «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (57-ФЗ), пишет «Коммерсантъ». Также иностранного инвестора могут лишить прав по контролю над предприятием, например, возможности назначать состав органов управления.