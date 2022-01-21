ФАС возбудила дело против проекта «Росконтроль» из-за названия

В ФАС пришли к выводу, что приставка «рос-» вводит потребителей в заблуждение, вызывая ассоциацию с госструктурой. Кроме того, это может создавать конкурентные преимущества на рынке добровольных систем сертификации, поскольку другие компании подобные элементы в своем названии не используют, уточнили в службе. Из материалов «Союза потребителей Р.О.С.Контроль» следует, что «Р.О.С.» в названии не является сокращением от слова «Россия», а расшифровывается как «руководящий орган системы».