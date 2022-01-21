ФАС возбудила дело против проекта «Росконтроль» из-за названия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила компании, входящие в состав негосударственного проекта «Росконтроль», в недобросовестной конкуренции. Об этом сообщают «Известия», информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
В ФАС рассказали, что дело было возбуждено еще в конце прошлого года против трех компаний, которые работают над проектом. Это АНО «Национальный институт экспертизы и контроля качества», РОО ЗПП «Союз потребителей Р.О.С.Контроль» и АО «Агентство «РК-Медиа».
Представители ФАС заявили, что в службу обратилось «Объединение потребителей России», которое пожаловалось на возможные нарушения законодательства производителем молочной продукции «Чистая линия». В обращении говорилось, что компания использует на упаковке своих товаров обозначение «Росконтроль», которое выдает не государственная структура, а проект, проводящий оценку качества на добровольной основе.
В ФАС пришли к выводу, что приставка «рос-» вводит потребителей в заблуждение, вызывая ассоциацию с госструктурой. Кроме того, это может создавать конкурентные преимущества на рынке добровольных систем сертификации, поскольку другие компании подобные элементы в своем названии не используют, уточнили в службе. Из материалов «Союза потребителей Р.О.С.Контроль» следует, что «Р.О.С.» в названии не является сокращением от слова «Россия», а расшифровывается как «руководящий орган системы».
По словам представителей ФАС, в июле ведомство потребовало от «Росконтроля» убрать элемент «рос-» из названия, однако компания этого так и не сделала. Председатель «Объединения потребителей России» Алексей Корягин в беседе с «Известиями» опроверг информацию о том, что организация направляла в ФАС заявление в отношении «Росконтроля».
20 января состоялось заседание комиссии ФАС по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства с участием председателя «Росконтроля» Вадима Гитлина, однако рассмотрение дела было отложено до 17 февраля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.
На сайте «Росконтроля» сказано, что это негосударственный проект в области контроля качества и безопасности товаров и услуг, объединяющий ведущие исследовательские лаборатории и научные институты России, общества и объединения защиты прав потребителей. Специалисты проекта закупают продукты питания, косметику, бытовую химию, детские товары, бытовую технику, электронику и другие товары, а также организуют их исследования.