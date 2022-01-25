«Яндекс» и оператор системы «Мир» поддержали Samsung в патентном споре со Sqwin SA
«Яндекс» и Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») подали заявления об аннулировании патента на платежную систему, принадлежащего швейцарской Sqwin SA, из-за которого суд может запретить работу Samsung Pay в России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на базу Роспатента.
Ожидается, что заявление «Яндекса» будет рассмотрено 18 февраля, НСПК — 14 марта. В «Яндексе» обосновали подачу заявления тем, что решение по патентному спору Sqwin SA с Samsung может создать «опасный прецедент, который негативно повлияет не только на развитие рынка платежных решений, но и на доступность мобильных устройств российским пользователям». В НСПК пояснили, что обратились в Палату в качестве эксперта.
Опрошенные изданием эксперты считают, что «Яндекс» и НСПК, развивающие собственные платежные системы, действуют на опережение. При этом руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин предположил, что их заявления могут усилить правовую позицию Samsung в споре с Sqwin SA.
В основе спора лежат претензии Sqwin SA, которой принадлежит патент на «систему электронных платежей», изобретателем которой является некий Виктор Гульченко. Согласно патенту, изобретение относится к «средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Sqwin SA изначально зарегистрировала его в Германии в 2012 г., а в России — в апреле 2019 г., при этом датой начала отсчета действия патента считается дата подачи заявки — 2 декабря 2013 г. Платежный сервис Samsung Pay появился в России в 2016 г. спустя год после запуска в Южной Корее. По версии Sqwin SA, система мобильных платежей нарушила ее право на изобретение, охраняемое российским патентом.
Sqwin SA через суд потребовала запретить работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз поддерживающих его устройств из-за использования изобретения без согласия правообладателя. В июле прошлого года арбитражный суд Москвы запретил Samsung electronics и ее российскому представительству «Самсунг электроникс рус компани» продавать, вводить и хранить на территории страны продукцию, включающую в себя Samsung Рау. В октябре было опубликовано допрешение суда, которое распространило запрет на 61 модель смартфонов, выпущенных с 2017 г., включая флагманские Z Flip и Z Fold. Samsung оспаривает эти решения. В ноябре южнокорейская компания обратилась в Роспатент с просьбой аннулировать патент Sqwin SA. Одно из заявлений будет рассмотрено 25 февраля, по второму дата пока не назначена.