Производитель предупредил о повышении цен на детское питание в России
Производитель детского питания «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») предупредил ритейлеров о повышении цен на продукцию в среднем на 15,5% с 1 февраля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора компании Натальи Медуновой.
Цены планируется повысить из-за подорожания основного сырья в связи с логистическим кризисом, а также неблагоприятной погодой для выращивания сельхозкультур, объясняет Медунова. По ее словам, к продукции под брендом «Фрутоняня» предъявляются повышенные требования качества и безопасности, которые компания не готова снижать.
Цены на фруктовые концентраты выросли в среднем на 26,8-33,3%, на свежие и замороженные овощи и фрукты – на 30,9%, молочное сырье – на 20%, на гречку, овес и рис – на 19%. Также выросли цены на упаковку и доставку. В приложении к письму говорится, что компания планирует повысить цены на жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы, десерты и т. д.
По данным Euromonitor International, «Фрутоняня» в 2021 г. занимала 31,2% российского рынка детского питания с оборотом 169,39 млрд руб. Второе место с долей 17,7% было у «Агуши» (принадлежит Pepsiсo), на третьем месте с долей 5,8% марка Danone «Тёма». В Pepsiсo и Danone отказались комментировать информацию о подорожании детского питания.
Собеседник издания в крупном производителе продуктов рассказал, что в детском питании используется большая доля импортного сырья, которое сильно подорожало из-за девальвации рубля. У «Прогресса» эта доля может превышать 60%, пишет «Коммерсантъ».
В Минсельхозе заявили, что издержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности значительно выросли из-за роста стоимости упаковки, топлива, электричества, логистики и других услуг. Министерство работает над стимуляцией дальнейшего роста производства сырья для переработки. Другой собеседник издания отметил, что, скорее всего, ритейлеры примут предложение «Прогресса», потому что он лидер в категории и имеет значительную переговорную силу.