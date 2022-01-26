Производитель предупредил о повышении цен на детское питание в России

Цены на фруктовые концентраты выросли в среднем на 26,8-33,3%, на свежие и замороженные овощи и фрукты – на 30,9%, молочное сырье – на 20%, на гречку, овес и рис – на 19%. Также выросли цены на упаковку и доставку. В приложении к письму говорится, что компания планирует повысить цены на жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы, десерты и т. д.