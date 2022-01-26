Meta может продать свой криптовалютный проект Diem
Meta Platforms рассматривает возможность продажи своего криптовалютного проекта Diem Association, ранее известного как Libra, чтобы вернуть капитал инвесторам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
Сообщается, что Diem обсуждает с инвестиционными банкирами варианты продажи своей интеллектуальной собственности и ищет подходящие вакансии в других компаниях и проектах для своих разработчиков. Сейчас переговоры находятся на ранней стадии, ориентировочная стоимость Diem не называется.
По данным собеседников агентства, Meta контролирует около трети проекта, остальной акционерный капитал принадлежит членам Diem Association. На сайте проекта в числе его партнеров указаны венчурные компании Andreessen Horowitz, Union Square Ventures, Ribbit Capital и Thrive Capital, а также агрегатор такси Uber, криптобиржа Coinbase Global, платформа электронной коммерции Shopify и сингапурская Temasek Holdings. Как отмечает Bloomberg, неизвестно, какие именно компании, помимо Meta, инвестировали в криптовалютную инициативу.
Компания Марка Цукерберга, тогда называвшаяся Facebook, сделала официальный анонс собственной цифровой валюты в июне 2019 г., заручившись поддержкой целого ряда интернет-гигантов и платежных систем, включая Booking.com, ebay, Mastercard, Paypal, Stripe и Visa. Однако уже осенью того же года партнеры начали массово выходить из проекта на фоне критики со стороны регулирующих органов в США и Европе.
Последние предупреждали о рисках, которые Libra и аналогичные частные инициативы могут повлечь для финансовой стабильности, конфиденциальности пользователей и способности центробанков проводить эффективную денежную политику. В декабре 2020 г. Libra была переименована в Diem, чтобы избежать ассоциации со сложностями в ее одобрении регуляторами.
В мае прошлого года представители Diem объявили, что эмитентом стейблкоина станет Silvergate Bank, однако летом представители ФРС США заявили, что не могут дать банку гарантий одобрения проекта, рассказали источники Bloomberg. В результате криптовалюта Diem так и не была выпущена. В октябре Meta начала тестировать кошелек для криптовалюты Novi, однако вскоре после его запуска законодатели призвали компанию закрыть проект. В ноябре о своем уходе сообщил глава криптовалютного направления Meta Дэвид Маркус, который занимался развитием Novi.