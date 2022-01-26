Meta может продать свой криптовалютный проект Diem

В мае прошлого года представители Diem объявили, что эмитентом стейблкоина станет Silvergate Bank, однако летом представители ФРС США заявили, что не могут дать банку гарантий одобрения проекта, рассказали источники Bloomberg. В результате криптовалюта Diem так и не была выпущена. В октябре Meta начала тестировать кошелек для криптовалюты Novi, однако вскоре после его запуска законодатели призвали компанию закрыть проект. В ноябре о своем уходе сообщил глава криптовалютного направления Meta Дэвид Маркус, который занимался развитием Novi.