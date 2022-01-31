Dolce & Gabbana откажется от использования натурального меха
Итальянский люксовый бренд Dolce & Gabbana в 2022 г. перестанет использовать натуральный мех в своих коллекциях, компания перейдет на экологически чистый искусственный мех «в ответ на меняющиеся вкусы потребителей», говорится на сайте furfreealliance.com.
«Dolce & Gabbana работает над созданием более устойчивого будущего, которое не может предполагать использование меха животных. Вся система моды играет важную роль в социальной ответственности, которую необходимо поощрять и поощрять», — заявил директор по коммуникациям и маркетингу Dolce & Gabbana Феделе Усаи.
По его словам, бренд будет интегрировать в свои коллекции инновационные материалы и разрабатывать экологически чистые производственные процессы, сохраняя при этом рабочие места.
Ранее об отказе от использования натурального меха заявили другие итальянские бренды: Armani, Gucci, Prada, Moncler, Valentino и Versace. В 2021 г. власти Италии официально запретили разведение пушных зверей для получения меха.