Dolce & Gabbana откажется от использования натурального меха

«Dolce & Gabbana работает над созданием более устойчивого будущего, которое не может предполагать использование меха животных. Вся система моды играет важную роль в социальной ответственности, которую необходимо поощрять и поощрять», — заявил директор по коммуникациям и маркетингу Dolce & Gabbana Феделе Усаи.