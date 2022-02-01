Издатель газеты The New York Times купил онлайн-игру Wordle

По собственным данным, в прошлом году в ее игры сыграли 500 млн раз. В 2016 г. NYT приобрела сайт с обзорами и рекомендациями товаров Wirecutter за более чем $30 млн, а в январе 2022 г. — одно из крупнейших в мире спортивных СМИ The Athletic за $550 млн.