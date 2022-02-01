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Издатель газеты The New York Times купил онлайн-игру Wordle

Ведомости

Американская The New York Times Company, издатель одноименной газеты, приобрела ставшую популярной онлайн-игру в слова Wordle у ее создателя Джоша Уордла.

Точная сумма сделки не раскрывается. В медиакомпании заявили, что речь идет о «семизначной сумме». Уордл написал в Twitter, что будет работать над переносом игры с оригинального сайта на сайт The New York Times. В первое время она останется бесплатной для новых и уже существующих игроков.

Wordle, в которой игроку дается шесть попыток угадать слово дня из пяти букв, приобрела популярность в последние месяцы. На 1 ноября у игры было 90 пользователей, а уже к середине месяца — около 300 000. Сейчас ее суточная аудитория достигает нескольких миллионов человек, говорится в сообщении NYT.

Покупка популярной головоломки станет частью стратегии газеты по достижению 10 млн платных подписчиков к 2025 г. Согласно отчету за III квартал 2021 г., этот показатель составлял около 8,4 млн человек. Новый квартальный отчет будет опубликован в среду.

The New York Times стала одним из первых СМИ в США, внедривших модель платной подписки в марте 2011 г. Подавляющее большинство ее пользователей (7,6 млн человек, согласно последним данным) покупают доступ к контенту в цифровом виде. Компания продает подписки на печатную газету, новостное приложение, приложения для рецептов блюд, а также на онлайн-игры (кроссворды, Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles и Vertex).

По собственным данным, в прошлом году в ее игры сыграли 500 млн раз. В 2016 г. NYT приобрела сайт с обзорами и рекомендациями товаров Wirecutter за более чем $30 млн, а в январе 2022 г. — одно из крупнейших в мире спортивных СМИ The Athletic за $550 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных