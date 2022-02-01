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Бизнес

Акции «Квадры» подорожали более чем на 36% на новости о сделке с «Росатомом»

Ведомости

Ценные бумаги «Квадры» выросли в цене 1 февраля на новостях о продаже генерирующей компании дочерней структуре «Росатома», свидетельствуют данные торгов.

К 10:40 мск обыкновенные акции «Квадры» на Московской бирже прибавляли 36,45% и торговались по 0,011 руб. за штуку. Префы дорожали на 39,81% до 0,0095 руб. Во вторник Мосбиржа повысила границу ценового коридора (до 0,013135) и диапазона оценки рыночных рисков компании (до 0,015143 руб., эквивалентно ставке 87,5%).

Накануне входящая в «Росатом» компания «Русатом Инфраструктурные решения» купила 82,47% акций «Квадры» у группы «Онэксим» Михаила Прохорова. По словам источника «Ведомостей», знакомого с деталями сделки, ее сумма составила 26 млрд руб.

«Квадра» — одна из территориальных генерирующих компаний, выделенных  в результате реформирования РАО «ЕЭС России». До ребрендинга она называлась ТГК-4. «Квадра» работает в 10 регионах ЦФО — Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. Ей принадлежит 20 небольших ТЭЦ суммарной мощностью 3,1 ГВт, а также более 300 котельных. Протяженность теплосетей компании составляет 6000 км.

В 2021 г. выработка электроэнергии «Квадры» выросла на 17,2% до 12 млрд кВтч, отпуск тепла увеличился на 7,3% до 19,2 млн Гкал. Чистая прибыль энергокомпании по РСБУ за 9 месяцев прошлого года выросла в годовом выражении в 1,6 раза до 2,52 млрд руб., выручка увеличилась на 10,2% до 42,3 млрд руб.

Ранее по теме: «Росатом» выкупил «Квадру» у Михаила Прохорова за 26 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных