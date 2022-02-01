Акции «Квадры» подорожали более чем на 36% на новости о сделке с «Росатомом»

В 2021 г. выработка электроэнергии «Квадры» выросла на 17,2% до 12 млрд кВтч, отпуск тепла увеличился на 7,3% до 19,2 млн Гкал. Чистая прибыль энергокомпании по РСБУ за 9 месяцев прошлого года выросла в годовом выражении в 1,6 раза до 2,52 млрд руб., выручка увеличилась на 10,2% до 42,3 млрд руб.