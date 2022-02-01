Burger King попросил Минпромторг снять эмбарго на импортный сыр
Сеть ресторанов фастфуда Burger King попросила Минпромторг отменить продовольственное эмбарго на поставки сыра в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.
«Burger King обратился в Минпромторг с просьбой об отмене антисанкций, связанных с поставками импортного сыра в Россию», — говорится в сообщении.
В Burger King объяснили просьбу дефицитом продукции отечественного производства. В компании наблюдают значительный рост спроса на блюда, в составе которых есть сыр, при этом поставщики не могут его удовлетворить.
Россия ввела эмбарго на ввоз некоторых видов продовольствия, включая молочную продукцию, из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии в августе 2014 г. Запрет был введен в качестве ответа на поддержку антироссийских санкций, связанных с присоединением Крыма, которые предусматривают в том числе запрет на инвестиции, импорт произведенных в регионе товаров и финансирование местных компаний. Год спустя контрсанкции были расширены на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с января 2016 г. — на Украину и с тех пор неоднократно продлевались.