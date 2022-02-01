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Burger King попросил Минпромторг снять эмбарго на импортный сыр

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Сеть ресторанов фастфуда Burger King попросила Минпромторг отменить продовольственное эмбарго на поставки сыра в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Burger King обратился в Минпромторг с просьбой об отмене антисанкций, связанных с поставками импортного сыра в Россию», — говорится в сообщении.

В Burger King объяснили просьбу дефицитом продукции отечественного производства. В компании наблюдают значительный рост спроса на блюда, в составе которых есть сыр, при этом поставщики не могут его удовлетворить.

Россия ввела эмбарго на ввоз некоторых видов продовольствия, включая молочную продукцию, из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии в августе 2014 г. Запрет был введен в качестве ответа на поддержку антироссийских санкций, связанных с присоединением Крыма, которые предусматривают в том числе запрет на инвестиции, импорт произведенных в регионе товаров и финансирование местных компаний. Год спустя контрсанкции были расширены на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с января 2016 г. — на Украину и с тех пор неоднократно продлевались.

Ранее по теме: AP: США могут ввести торговое эмбарго в отношении России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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