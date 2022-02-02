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В России снизился спрос на оборудование для майнинга

Ведомости

Спрос на оборудование для майнинга в России снизился, а количество объявлений о его продаже выросло, сообщил РБК со ссылкой на представителя одного из крупных онлайн-сервисов объявлений. В компании «Марвел-Дистрибуция» также зарегистрировали заметное снижение спроса на видеокарты.

По словам представителя одного из маркетплейсов, который подтвердил снижение спроса на оборудование для майнинга, поведение покупателей изменилось в том числе после доклада ЦБ, в котором регулятор предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют и ввести штрафы за майнинг.

Один из собеседников издания рассказал, что число объявлений о продаже видеокарт в январе выросло на 12% по сравнению с декабрем, спрос на них снизился на 4%, средний чек уменьшился на 8% и составил 24 000 руб. Количество объявлений о продаже майнинговых ферм увеличилось на 18%, а спрос снизился на 9% по сравнению с декабрем. Средняя стоимость такой фермы составляла 555 450 руб. Количество объявлений о продаже микросхемы ASIC выросло на 17%, а искали ее на 27% реже. После публикации доклада ЦБ спрос на микросхему снизился на 18% по сравнению с неделей до доклада, а средний чек составил 241 830 руб.

В пресс-службе «Объявлений ВКонтакте» и «Юлы» изданию рассказали, что в январе число объявлений о продаже оборудования для майнинга выросло на 3% по сравнению с декабрем 2021 г. и в два раза по сравнению с январем 2020 г. Число объявлений о продаже майнинговых ферм ASIC Antminer за месяц не изменилось, а в годовом выражении увеличилось на 80%. Также на этих площадках спрос на товары для майнинга вырос в 1,5 раза по сравнению с декабрем.

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Представитель Wildberries сообщил, что россияне заказали с 20 по 26 января в 5,5 раза больше видеокарт в годовом выражении. По его мнению, спрос на видеокарты, процессоры и модули памяти существенно не изменится, потому что эту технику покупают любители игр, специалисты в области монтажа и обработки фото и видео. Представители Avito, «М.Видео-Эльдорадо» и «AliExpress Россия» отказались комментировать тенденцию.

20 января этого года ЦБ представил доклад для общественных консультаций, где говорится о рисках для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности России из-за распространения криптовалют. Регулятор предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. За нарушение запрета ЦБ предложил ввести ответственность, но точную меру не указал. Однако устанавливать запрет на владение криптовалютой регулятор не планирует.

Минфин, в свою очередь, предложил проводить операции с подобными активами через российские банки, идентифицируя владельцев криптокошельков и разделяя таких инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Получение документов, где изложены инициативы, подтвердили в правительстве. При этом директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что ведомство против запрета криптовалют в России, но поддерживает идею регулирования данного рынка.

28 января глава Минцифры Максут Шадаев высказался о том, что ограничение оборота криптовалют приведет к остановке развития индустрии блокчейна в России. Это, по словам министра, не укладывается в рамки политики по поддержке ИТ-отрасли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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