В России снизился спрос на оборудование для майнинга

Один из собеседников издания рассказал, что число объявлений о продаже видеокарт в январе выросло на 12% по сравнению с декабрем, спрос на них снизился на 4%, средний чек уменьшился на 8% и составил 24 000 руб. Количество объявлений о продаже майнинговых ферм увеличилось на 18%, а спрос снизился на 9% по сравнению с декабрем. Средняя стоимость такой фермы составляла 555 450 руб. Количество объявлений о продаже микросхемы ASIC выросло на 17%, а искали ее на 27% реже. После публикации доклада ЦБ спрос на микросхему снизился на 18% по сравнению с неделей до доклада, а средний чек составил 241 830 руб.