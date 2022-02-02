Новак рассказал о планах нарастить добычу нефти в России
Россия в марте 2022 г. восстановит объемы добычи нефти на 90% от объема, сокращенного в мае 2020 г. в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер РФ Александр Новак.
«Наша конференция приняла решение об увеличении на 400 000 баррелей в сутки. Для России это значит, что в марте мы сможем в очередной раз дополнительно увеличить на 100 тыс. баррелей в сутки. Для нас это даст возможность на 90% восстановить уровень сокращенного объема»,— сказал министр.
Он отметил, что на рынке нефти сохраняется множество неопределенностей, в том числе из-за распространения по миру штамма «омикрон», однако отказ ряда стран от новых ограничений положительно сказывается на восстановлении спроса.
Россия участвует в соглашении ОПЕК+, члены которого регулируют добычу нефти с учетом ситуации на рынке. С мая 2020 г. альянс из-за беспрецедентного падения спроса на нефть сократил добычу на 9,7 млн барр. в сутки. Для России падение составило 2 млн барр. в сутки. Страны ОПЕК+ восстанавливают добычу с мая 2021 г., с августа этот план предусматривает ежемесячный прирост добычи на 400 000 б/с. Россия ежемесячно должна наращивать добычу примерно на 100 000 б/с. В среду члены альянса договорились продолжить наращивать объемы в марте согласно плану.
Месяцем ранее Новак сообщал, что в феврале Россия восстановит нефтедобычу примерно на 85% от максимального уровня сокращения в начале пандемии, до 1,7 млн баррелей в сутки.
При этом некоторые эксперты считают, что страна может столкнуться со сложностями при увеличении добычи нефти в текущем году в рамках сделки. Так, аналитики Bank of America отмечают, что резервные мощности действующих российских месторождений почти полностью исчерпаны. Согласно их прогнозу, в течение ближайших нескольких месяцев российские производители могут увеличить добычу лишь на 150 000–180 000 б/с, а к концу года этот показатель может быть увеличен еще примерно на 250 000 б/с.
В ноябре Новак заявил, что запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, а газа на 50 лет. По его словам, несмотря на процесс энергоперехода, Россия уверена в возможности реализации запасов сырья в долгосрочной перспективе.