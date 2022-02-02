Новак рассказал о планах нарастить добычу нефти в России

При этом некоторые эксперты считают, что страна может столкнуться со сложностями при увеличении добычи нефти в текущем году в рамках сделки. Так, аналитики Bank of America отмечают, что резервные мощности действующих российских месторождений почти полностью исчерпаны. Согласно их прогнозу, в течение ближайших нескольких месяцев российские производители могут увеличить добычу лишь на 150 000–180 000 б/с, а к концу года этот показатель может быть увеличен еще примерно на 250 000 б/с.