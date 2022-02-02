Газета
Бизнес

Новак рассказал о планах нарастить добычу нефти в России

Ведомости

Россия в марте 2022 г. восстановит объемы добычи нефти на 90% от объема, сокращенного в мае 2020 г. в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер РФ Александр Новак.

«Наша конференция приняла решение об увеличении на 400 000 баррелей в сутки. Для России это значит, что в марте мы сможем в очередной раз дополнительно увеличить на 100 тыс. баррелей в сутки. Для нас это даст возможность на 90% восстановить уровень сокращенного объема»,— сказал министр.

Он отметил, что на рынке нефти сохраняется множество неопределенностей, в том числе из-за распространения по миру штамма «омикрон», однако отказ ряда стран от новых ограничений положительно сказывается на восстановлении спроса.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+, члены которого регулируют добычу нефти с учетом ситуации на рынке. С мая 2020 г. альянс из-за беспрецедентного падения спроса на нефть сократил добычу на 9,7 млн барр. в сутки. Для России падение составило 2 млн барр. в сутки. Страны ОПЕК+ восстанавливают добычу с мая 2021 г., с августа этот план предусматривает ежемесячный прирост добычи на 400 000 б/с. Россия ежемесячно должна наращивать добычу примерно на 100 000 б/с. В среду члены альянса договорились продолжить наращивать объемы в марте согласно плану.

Месяцем ранее Новак сообщал, что в феврале Россия восстановит нефтедобычу примерно на 85% от максимального уровня сокращения в начале пандемии, до 1,7 млн баррелей в сутки.

При этом некоторые эксперты считают, что страна может столкнуться со сложностями при увеличении добычи нефти в текущем году в рамках сделки. Так, аналитики Bank of America отмечают, что резервные мощности действующих российских месторождений почти полностью исчерпаны. Согласно их прогнозу, в течение ближайших нескольких месяцев российские производители могут увеличить добычу лишь на 150 000–180 000 б/с, а к концу года этот показатель может быть увеличен еще примерно на 250 000 б/с.

В ноябре Новак заявил, что запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, а газа на 50 лет. По его словам, несмотря на процесс энергоперехода, Россия уверена в возможности реализации запасов сырья в долгосрочной перспективе.

Ранее по теме: России предрекли сложности с наращиванием добычи нефти

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных