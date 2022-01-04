Новак оценил объем восстановления добычи нефти Россией в феврале
Россия в феврале 2022 г. восстановит объемы добычи нефти на 85% от уровня максимального сокращения мая — июня, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер страны Александр Новак.
«В феврале мы выйдем примерно на 85% восстановления добычи от того максимального уровня сокращения, которое было в мае и июне 2020 г. То есть мы восстановим 1,7 млн баррелей в сутки», — сказал он.
В ноябре 2021 г. Россия исполнила сделку на 97%, отметил чиновник. «Как и ранее, мы на 100% практически исполняем свои обязательства», — резюмировал он.
Говоря о рисках для рынка, связанных с распространением штамма коронавируса «омикрон», Новак сказал, что неопределенности имеются. Однако пока видно, что меньше зараженных этим вариантом вируса госпитализируют. Это означает, что «омикрон» вряд ли спровоцирует снижение спроса на нефть, пояснил вице-премьер.
Ранее министры ОПЕК+ в ходе сегодняшнего заседания приняли решение сохранить план по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки в феврале. Следующая встреча министров запланирована на 2 февраля.