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Новак оценил объем восстановления добычи нефти Россией в феврале

Ведомости

Россия в феврале 2022 г. восстановит объемы добычи нефти на 85% от уровня максимального сокращения мая — июня, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер страны Александр Новак.

«В феврале мы выйдем примерно на 85% восстановления добычи от того максимального уровня сокращения, которое было в мае и июне 2020 г. То есть мы восстановим 1,7 млн баррелей в сутки», — сказал он.

В ноябре 2021 г. Россия исполнила сделку на 97%, отметил чиновник. «Как и ранее, мы на 100% практически исполняем свои обязательства», — резюмировал он.

Говоря о рисках для рынка, связанных с распространением штамма коронавируса «омикрон», Новак сказал, что неопределенности имеются. Однако пока видно, что меньше зараженных этим вариантом вируса госпитализируют. Это означает, что «омикрон» вряд ли спровоцирует снижение спроса на нефть, пояснил вице-премьер.

Ранее министры ОПЕК+ в ходе сегодняшнего заседания приняли решение сохранить план по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки в феврале. Следующая встреча министров запланирована на 2 февраля.

Ранее по теме: ОПЕК+ сохранила план по наращиванию добычи нефти в феврале

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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