«Яндекс Go» будет показывать в приложении причины изменения цены поездки
Индикатор можно найти в левом верхнем углу главного экрана после того, как будут выбраны адрес подачи машины, пункт назначения и тариф маршрута. Он меняет цвет от зеленого до красного в зависимости от спроса. Так, зеленый цвет означает, что в окрестностях точки отправления хватает свободных машин, а на стоимость поездки не влияет повышающий коэффициент. Чем ближе цвет к красному, тем меньше рядом свободных машин, хуже ситуация на дороге и сложнее погодные условия.
Если возле индиктатора отображается стрелка, указывающая вниз, цена поездки ниже стандартной. Это происходит в случае, если в районе слишком много свободных машин и мало заказов, а там, куда направляется пассажир, машин, наоборот, не хватает, объяснили в компании.
Нововведение появилось после того, как Федеральная антимонопольная служба обязала агрегаторов такси объяснить повышение цен на поездки в предновогодние и новогодние дни. Инициатор проверки, председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов, предположил, что стоимость поездки зависит от модели смартфона пользователя — чем дороже устройство, тем выше будет стоимость услуги.
В «Яндексе» и «Ситимобиле» пояснили, что стоимость поездки формируется автоматически при помощи алгоритма, на который влияют спрос, количество свободных машин и другие факторы, но не модель смартфона.