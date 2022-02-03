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«Яндекс Go» будет показывать в приложении причины изменения цены поездки

Ведомости

В приложении для заказа такси «Яндекс Go» появился индикатор спроса, с помощью которого пользователи могут узнать, какие факторы влияют на стоимость поездки в определенный момент времени. Об этом говорится в блоге компании.

Индикатор можно найти в левом верхнем углу главного экрана после того, как будут выбраны адрес подачи машины, пункт назначения и тариф маршрута. Он меняет цвет от зеленого до красного в зависимости от спроса. Так, зеленый цвет означает, что в окрестностях точки отправления хватает свободных машин, а на стоимость поездки не влияет повышающий коэффициент. Чем ближе цвет к красному, тем меньше рядом свободных машин, хуже ситуация на дороге и сложнее погодные условия.

Если возле индиктатора отображается стрелка, указывающая вниз, цена поездки ниже стандартной. Это происходит в случае, если в районе слишком много свободных машин и мало заказов, а там, куда направляется пассажир, машин, наоборот, не хватает, объяснили в компании.

Нововведение появилось после того, как Федеральная антимонопольная служба обязала агрегаторов такси объяснить повышение цен на поездки в предновогодние и новогодние дни. Инициатор проверки, председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов, предположил, что стоимость поездки зависит от модели смартфона пользователя — чем дороже устройство, тем выше будет стоимость услуги.

В «Яндексе» и «Ситимобиле» пояснили, что стоимость поездки формируется автоматически при помощи алгоритма, на который влияют спрос, количество свободных машин и другие факторы, но не модель смартфона.

Ранее по теме: ФАС обязала агрегаторов такси объяснить повышение цен

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных