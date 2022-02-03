«Яндекс Go» будет показывать в приложении причины изменения цены поездки

Индикатор можно найти в левом верхнем углу главного экрана после того, как будут выбраны адрес подачи машины, пункт назначения и тариф маршрута. Он меняет цвет от зеленого до красного в зависимости от спроса. Так, зеленый цвет означает, что в окрестностях точки отправления хватает свободных машин, а на стоимость поездки не влияет повышающий коэффициент. Чем ближе цвет к красному, тем меньше рядом свободных машин, хуже ситуация на дороге и сложнее погодные условия.