«Коммерсантъ»: «Росатом» обсуждал строительство АЭС для «Газпрома»

Руководитель направления по водороду и энергоэффективности Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников рассказал, что газотранспортная система «Газпрома» использует около 40 ГВт мощности компрессорных станций с газотурбинным приводом. Для полной электрификации инфраструктуры нужно построить 40 ГВт генерации в разных регионах и аналогичные электросетевые мощности. Также нужно будет реконструировать компрессорные станции, потому что газотурбинные приводы примерно в два раза мощнее и обычно более маневренны.