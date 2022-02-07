«Коммерсантъ»: «Росатом» обсуждал строительство АЭС для «Газпрома»
Президиум научно-технического совета «Росатома» в ноябре прошлого года обсуждал перевод для «Газпрома» системы транспортировки газа с газовых турбин на электроприводы, для чего может понадобиться строительство атомной электростанции в Западной Сибири, сообщил «Коммерсантъ». Такая мера, по данным издания, поможет «Газпрому» снизить углеродный след.
В «Росатоме» и «Газпроме» отказались от комментариев. Собеседники «Коммерсанта» отметили, что строительство АЭС рассматривается в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Компрессоры «Газпрома» в основном работают на газовых турбинах, что обеспечивает независимость системы транспортировки топлива от внешних источников электричества. Замена газа на электричество с АЭС поможет уменьшить выбросы СО2 и увеличить межремонтные интервалы оборудования.
В одном из сценариев предлагается построить в Западной Сибири АЭС специально для транспортировки газа. Однако работу электропривода должен будет страховать независимый источник, которым, скорее всего, будет газовая турбина. Мощность АЭС пока неизвестна, так же не известно, будет ли ее выработка уходить в сеть, пишет «Коммерсантъ».
Руководитель направления по водороду и энергоэффективности Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников рассказал, что газотранспортная система «Газпрома» использует около 40 ГВт мощности компрессорных станций с газотурбинным приводом. Для полной электрификации инфраструктуры нужно построить 40 ГВт генерации в разных регионах и аналогичные электросетевые мощности. Также нужно будет реконструировать компрессорные станции, потому что газотурбинные приводы примерно в два раза мощнее и обычно более маневренны.